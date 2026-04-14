敗部戰線激烈　南投縣淘汰高雄市達8強目標





▲南投縣蔡晨奕守住一分差。(圖／台灣世界少棒聯盟)

記者王真魚／綜合報導

115年萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽今（14）日進行4場敗部賽事，其中B組南投縣與高雄市之戰上演精彩好戲，南投縣雖然一度花光5分領先，但靠著6局上陳楷墨一棒2分的超前二壘安打，以7：6脫穎而出，用「我逆轉你的逆轉」達成賽前預設的8強目標。

南投縣本屆由中興國中代表，此役他們有個美好開局，包含前4棒的連續安打在內，1局上總共敲出7支安打，換回5分領先在手，然而為高雄市出戰的忠孝國中也沒太快放棄，2局下先追回2分，4局下嚴楷喻、葉珉睿再分別敲出追平和超前安打，反以6：5逆轉。

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6局上南投縣把握打線重回前段的機會，陳楷墨在1出局，一、二壘有人時，用中外野深遠安打清壘，成為贏球的致勝功臣，他表示該打席鎖定直球，而且球來就打。

陳楷墨今天2安都是長打，透露有調整過揮棒軌跡，「看前幾場的比賽影片，發現一直切到球的下緣，今天就調高一點。」其實包含第2棒的陳楷墨在內，此役和他組成前4棒的谷旼澤、蔡晨奕和谷騰都有雙安演出，讓南投縣總教練陳進龍笑說「打擊靠他們」的預言成真，「畢竟已經跟著學長們先發硬式聯賽了，擊球成熟度高一些。」

陳楷墨畢業自新豐國小，2年前曾參加過謝國城盃，對於LLB賽制不算陌生，但他表示沒有特別和隊友們分享過往經驗，反倒是清楚記得自己在4強賽時一直漏接的情景，在遭受打擊後就此游擊移防到三壘，「這次有在心裡講要把三壘守好，不能再漏了。」

面對高雄市7局下的最後反攻，南投縣將先發的蔡晨奕重新擺回投手丘，他製造雙殺一併沒收陳楷墨投球時所留下的一壘跑者，雖然隨後投出保送，但最後用內野高飛球接殺，成功守住1分差勝利，彌補4局下被打退場的遺憾。

用了89球的蔡晨奕總共完成4.2局任務，雖然錯失勝投但收下救援點。他是千秋國小教練洪珍妮的小兒子，從幼稚園就開始撿球玩，國小一年級跟著進棒球場，和目前就讀麥寮高中的哥哥蔡靖不同，未來想朝投手發展，也很享受壘上有人時的登板時機，喜歡刺激、不怕高張力場面。

▲南投縣陳楷墨敲出致勝一擊。（圖／台灣世界少棒聯盟）

A組敗部戰況，臺南市崇明國中在葉鴻揚流鼻血仍完投完封帶領下，以7：0淘汰新竹縣關西國中，臺南市總教練許宸頊賽後直喊，「我們現在2勝的勝投都是他貢獻的。」

葉鴻揚3天前對花蓮縣先發4.1局，今天再次披掛上陣，內容更加進化，用98球獨力完封，只在第4局被敲了2支安打，沒有任何三振但也只出現1個保送。

許宸頊形容此役是葉鴻揚個人代表作，生涯首度投滿6局，「看他的體型大隻，就知道體能沒辦法太好，今天是用意志力和鬥志超越自我。」

葉鴻揚比賽中段還曾因為在投手丘上流鼻血造成比賽中斷，經過防護員緊急處理後才繼續投球，他笑說是因為天氣太熱所致，不過除了這點意外，其餘部分都相當順利，尤其是控球方面，讓他此行信心值已經加到百分之80，「剩下的20還要等打擊加溫。」其實他這場2打數1安打，還有1支高飛犧牲打，但身為第4棒還想更火燙。

雖然年僅國二，葉鴻揚的變化球種不少，包含曲球、滑球、指叉球和變速球，其中曲球最有心得，「控得比較準，而且變化弧度不小。」

▲臺南市葉鴻揚完封新竹縣。（圖／台灣世界少棒聯盟)