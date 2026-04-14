軟銀握徐若熙「使用說明書」延後先發！葉君璋點頭：這樣安排很好

▲徐若熙。（圖／DAZN）

記者楊舒帆／新北報導

徐若熙轉戰福岡軟銀鷹連兩戰繳出好投，而且在下一戰特別安排17日先發，中間休息天數延長至8天的調度，最懂他的味全龍總教練葉君璋直言，「這樣安排很好。」

徐若熙1日主投6局僅被敲3安打、無失分，並送出6次三振，完成令人印象深刻的日職初登板。第二戰雖挨全壘打失1分，但仍投滿7局，被敲6安打，奪5次三振、2次保送，失1分，吞下敗投。

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葉君璋進一步觀察，若與去年相比，徐若熙在變化球掌握上明顯提升，尤其是曲球更加犀利。他指出，「去年曲球有一點沒有那麼得心應手，一整年只有幾場表現比較好，但今年看起來，包括WBC與交流賽在內，變化球的掌握都有進步。」

除了曲球之外，徐若熙的招牌叉指變速球同樣維持水準，不過第二戰仍出現些微波動。葉君璋認為，「要小心啦！我覺得第二場確實沒有第一場好，不可以持續下去，在台灣也許混得過去，但在日職會倍感壓力。」

對於軟銀是否參考過去在味全的調度方式，葉君璋表示，各球隊在使用投手前都會評估過往狀況，「就像我們也會去看一個投手以前怎麼使用，怎樣對他最好。現在投手調度不是用越多越好，而是要在適當的局數內，讓每一場都有品質。」

他強調，固定間隔並非唯一標準，重點在於找出最適合投手的使用方式，「不是每週固定丟就好，而是他整季能負荷的局數是多少，怎樣安排能讓他維持最好狀態。」

葉君璋也肯定軟銀延長休息天數的安排，「這樣的調度對他來說真的很好，可以讓身體更完整、更健康地去面對每一場比賽。」