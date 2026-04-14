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高國輝出手改造！孔念恩揮棒升級逐打席有策略　近3戰狂掃4長打

▲孔念恩。（圖／富邦悍將提供）

▲孔念恩。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將近期長打火力表現亮眼，外野手孔念恩成為備受期待的潛力股，近3戰手感火燙，11打數敲出6安打，其中包含4支長打。他透露，揮棒延伸的關鍵來自去年秋訓期間接受高國輝指導後的調整，加上每個打席都會獲得攻擊策略提點，幫助他繳出好表現。

悍將目前團隊長打率0.396高居6隊之首，其中范國宸以6支長打居全隊最多，孔念恩則在近3戰累積4支長打，躍居隊內第2。孔念恩表示，除了延續去年較為收縮的揮棒動作，也特別針對高球進行鎖定。

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面對媒體詢問滾飛比變化，孔念恩指出，今年飛球比例明顯提升，目前開季高飛球比率達56.25%。他說，「去年打擊沒有像現在這麼短，比較順著揮棒，現在會增加揮棒速度，並想辦法把擊球點延伸，把力量帶到後面。」

談到轉變的關鍵，他透露，「是輝哥（高國輝）建議的，他說打球本來就要把球打平，只要打進場內都有機會變成安打。」不過隨之而來的是揮空率提升至31.37%，對此他並不在意，「節奏跟好，打出去就好。」

在攻擊策略上，高國輝也會持續給予指導。孔念恩表示，「賽前會講一次，比賽中從第一棒到第九棒，每一局都會再提醒策略，像是面對這個投手該怎麼打，1好球、2好球的應對方式，以及應鎖定的球路等。」

日前林哲瑄引退賽時，高國輝曾下達「不能打第一顆球」的指令，孔念恩笑說，「我沒有啦！還是要看狀況，他也會說真的很甜（紅中）的球才可以出棒。」

關鍵字： 標籤:富邦悍將孔念恩高國輝長打火力揮棒技巧

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