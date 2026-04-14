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威戈神下放二軍有課題　鈴木駿輔隨隊！教頭笑曝他有點少根筋

▲▼中職威戈神。（圖／記者李毓康攝）

▲中職威戈神。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將洋投威戈神前一戰遭台鋼雄鷹打爆後降至二軍，球團原本就規劃本週登板後讓他休息，但因狀況不理想決定提前調整。投手教練許銘傑指出，「他沒有製造出速差，最近兩場投球感覺比較浮，打者鎖定好球攻擊，加上對台灣裁判的適應也還需要時間。」

總教練後藤光尊也表示，無論本土或洋將，球團都會評估球員的最好與最壞狀況，「威戈神目前調整還沒到位，希望他在二軍持續修正。他最好的武器是控球，但這兩場不穩定，希望他能按照自己的方式去投。」

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威戈神本季先發3場，累計13局被敲18安打、失10分皆為責失分，防禦率6.92。球團將讓他在二軍維持先發角色，持續調整，預計近日安排出賽，待15天期限屆滿後再評估回一軍時機。

隨著威戈神下放，悍將也先拉上14日生涯首度先發的陳品宏，尚未進行洋投調度，日籍投手鈴木駿輔先隨隊一軍。許銘傑表示，「他今年在二軍投了兩場狀況不錯，整體準備算到位，只是中間有些小不適，才延後出賽。」總教練後藤光尊也當面提醒鈴木駿輔，面對媒體詢問談話內容，後藤光尊笑說，「他腦袋比較不靈光，有點少根筋，需要多提醒，希望他繼續努力。」

此外，另一名日籍投手阿部雄大近期在二軍也持續出賽有表現，但球團暫無拉上一軍計畫。許銘傑表示，考量台灣夏季炎熱，未來仍可能透過輪替方式進行調整。

關鍵字： 富邦悍將威戈神二軍調整投手狀況陳品宏

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