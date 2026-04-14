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大膽啟用新人先發！許銘傑談最大期待　陳仕朋、黃保羅回歸進度曝

▲▼悍將第四輪左投陳品宏。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳品宏。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將14日推出本土左投陳品宏生涯首次一軍先發，投手教練許銘傑表示，球團將依照既定計畫讓他嘗試先發定位，並視當日狀況調整用球數，目標盡量完成先發任務、減輕牛棚負擔。

陳品宏為悍將2024年第四輪指名投手，去年整季在二軍磨練，出賽13場（10場先發），繳出2勝2敗、防禦率4.99的成績。今年在二軍出賽1場，3月27日中繼3.2局，被敲3安打失1分，另也透過自辦賽持續調整狀態。

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談到此次安排先發，許銘傑表示，「從春訓開始整體調整都不錯，目前看起來適合先排進先發試試看，就照原本的計畫去走。本來更早就要開季登板，但因為下雨延後。」

對於此戰投球規劃，他指出，「第一次先發不會要求他丟太多局數，但還是希望他能盡量吃下先發投手該有的局數，這樣可以減輕中繼投手的負擔，畢竟是這一週的第一場比賽，也不希望動用太多牛棚。」

此外，本土投手戰力也傳來好消息，陳仕朋與黃保羅已經開始出賽，目前約投2局，接下來將逐步拉長至4至5局。許銘傑透露，若調整順利，不排除在4月底讓其中一人升上一軍，「不敢保證，但希望月底前看誰狀況好就拉上來。」

關鍵字： 標籤:陳品宏富邦悍將本土投手先發投手牛棚

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