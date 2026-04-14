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罐頭豬LuLu來了！富邦悍將主題日送驚喜胸章盲包　萌翻新莊城堡

▲萌力全開！富邦悍將攜手LULU豬 418、19《Lu來Lu快樂》主題日童趣。（圖／富邦悍將提供）

▲萌力全開！富邦悍將攜手LULU豬 418、19《Lu來Lu快樂》主題日童趣。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將將於4月18日、19日在新莊棒球場推出《Lu 來 Lu 快樂》主題日，首度攜手人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」跨界合作，打造童趣滿滿的棒球盛會。球團表示，將把新莊球場化身為大型樂園，結合拍照打卡、互動體驗與限定贈品，邀請球迷進場同樂。

為回饋球迷，主題日兩天凡購買內野票進場，即可獲得「富邦悍將×LuLu豬胸章盲包」1個，共6款隨機發送，數量有限送完為止。此外，18日加碼贈送卡廸那小德薯或洋芋片（口味隨機），19日則提供可樂果黃金起司口味，讓球迷「有吃又有拿」。

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場外活動同樣精彩，球迷只要完成「悍LuLu豬一起量身高」、「一起跳水」或「一起做體操」任一關卡，即可兌換聯名零錢包，18日為「Frankie款」、19日為「棒球款」。球團也規劃五大主題拍照區，包括高達250公分的巨大氣偶，打造沉浸式萌系體驗。

針對親子族群，現場安排「LU來LU會畫」活動，邀請3至15歲孩童創作心目中的LuLu豬；家族會員「梅林魔法師」則可憑悍將APP兌換條碼，至2樓服務台領取「聯名文具組」一份。

聯名商品部分，推出多款「萌力裝備」，包括印有LuLu豬穿上悍將球衣造型的聯名短TEE，以及毛巾、貼紙與「小豆丁Lu」娃娃等周邊，吸引粉絲收藏。

此外，LuLu豬將於18日擔任開球嘉賓，19日則舉辦見面拍照會，與球迷近距離互動。球團表示，更多活動細節將於官方粉絲團公布，邀請球迷把握機會進場，一同享受最萌棒球時光。

▲萌力全開！富邦悍將攜手LULU豬 418、19《Lu來Lu快樂》主題日童趣。（圖／富邦悍將提供）

▲LULU豬聯名商品。（圖／富邦悍將提供）

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