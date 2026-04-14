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衛斯布魯克談未來動向　有意續留國王但強調一大重點

▲衛斯布魯克（Russell Westbrook）。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克（Russell Westbrook）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

沙加緬度國王老將後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）在球季結束後首度談及未來動向，對於是否續留球隊給出明確態度，他表示，自己願意回歸國王，但前提是球隊必須「願意留下他」，強調決定權並不在自己手中。

現年衛斯布魯克剛完成生涯第18個賽季，同時也是他效力國王的首個球季，雖已不在巔峰狀態，但他本季仍以先發身份穩定貢獻，成為球隊輪替中的重要一環。

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在季末訪談中，衛斯布魯克直言，「我在這裡過得很好，如果球隊願意讓我回來，那我就會回來，但這不在我掌控之中，過去幾個夏天與賽季，我一直都是這樣的情況。」

他也進一步指出，自己近幾年面對自由市場的處境皆相似，「只要有球隊需要我，我就會去，我希望能幫助球隊、做出貢獻，我也明白這是一門生意，我已經在聯盟打很久了，了解其中有很多不同的變數，那些都不是我能控制的，我的工作就是隨時做好準備，準備上場。」

從數據表現來看，衛斯布魯克本季出賽64場，場均繳出15.2分、6.7助攻、5.4籃板，整體狀態維持一定水準。不過國王整體戰績不佳，最終以22勝60敗作收，與猶他爵士並列西區墊底，未能打出理想成績。

關鍵字： NBA沙加緬度國王衛斯布魯克

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