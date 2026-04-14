李洋財產申報資料曝！負債逾3600萬仍捐奧運金牌千萬獎金助公益

▲運動部長李洋。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

監察院今日公布最新一期廉政專刊，首度揭露運動部部長李洋就任後的財產申報資料。資料顯示李洋名下擁有超過3401萬元的存款，但也背負高達3638萬元的債務。儘管財務結構呈現高額房貸壓力，李洋仍於昨日表態將宏道運動發展基金會補發的1000萬元奧運金牌獎金全數捐出做公益，引發社會高度關注與肯定。

根據監察院申報資料，李洋名下的資產構成相當多元。在現金與存款方面，其存款總額達3401萬2998元，另持有基金受益憑證價值約306萬8116元，以及14筆保險。在不動產部分，李洋申報了位於新北市林口區的土地與建物，其中一筆為111年以2390萬元購入的自住房屋，即為外界所熟知的「長虹交響苑」。

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此外，李洋也申報了1戶位於林口區、價值2082萬元的預售屋，該案於113年3月簽約，目前已支付訂金與簽約金合計209萬元。車輛方面，則擁有一部於114年6月以198.8萬元購入、排氣量1984cc的轎車。

然而，李洋的債務總額同樣驚人，累計達3638萬5451元，目前債務總額達3638萬5451元，主要來自住宅貸款、購置不動產貸款與週轉金貸款，其中房貸占了大宗，因此即使有逾3401萬元存款，但李洋整體財務結構仍背負不小的購屋壓力。

然而即使如此，李洋在面對額外獎金時的態度卻極為慷慨。中華奧會榮譽主席、宏道運動發展基金會董事長林鴻道為實踐「金牌加碼千萬」承諾，昨日回溯補頒東京、巴黎兩屆奧運奪牌國手獎金，身為兩屆金牌得主的李洋，依規定可獲頒1000萬元（兩屆合計，與王齊麟均分每屆1000萬元）。

李洋昨日雖因公務未能親自出席領獎，但隨即在臉書粉絲頁發文，表示自己運動生涯有國家、企業的栽培以及後勤團隊的支持，才得以成就，如今自己作為運動部長，更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，建議林鴻道董事長直接捐贈給公益團體。李洋發文後，1天過後臉書已經近十萬人按讚，不少網友、政治人物都留言力挺，表達對「金牌部長」的敬佩。