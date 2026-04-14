運動雲

>

李洋財產申報資料曝！負債逾3600萬仍捐奧運金牌千萬獎金助公益

▲▼運動部長李洋立院備詢。（圖／記者李毓康攝）

▲運動部長李洋。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

監察院今日公布最新一期廉政專刊，首度揭露運動部部長李洋就任後的財產申報資料。資料顯示李洋名下擁有超過3401萬元的存款，但也背負高達3638萬元的債務。儘管財務結構呈現高額房貸壓力，李洋仍於昨日表態將宏道運動發展基金會補發的1000萬元奧運金牌獎金全數捐出做公益，引發社會高度關注與肯定。

根據監察院申報資料，李洋名下的資產構成相當多元。在現金與存款方面，其存款總額達3401萬2998元，另持有基金受益憑證價值約306萬8116元，以及14筆保險。在不動產部分，李洋申報了位於新北市林口區的土地與建物，其中一筆為111年以2390萬元購入的自住房屋，即為外界所熟知的「長虹交響苑」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，李洋也申報了1戶位於林口區、價值2082萬元的預售屋，該案於113年3月簽約，目前已支付訂金與簽約金合計209萬元。車輛方面，則擁有一部於114年6月以198.8萬元購入、排氣量1984cc的轎車。

然而，李洋的債務總額同樣驚人，累計達3638萬5451元，目前債務總額達3638萬5451元，主要來自住宅貸款、購置不動產貸款與週轉金貸款，其中房貸占了大宗，因此即使有逾3401萬元存款，但李洋整體財務結構仍背負不小的購屋壓力。

然而即使如此，李洋在面對額外獎金時的態度卻極為慷慨。中華奧會榮譽主席、宏道運動發展基金會董事長林鴻道為實踐「金牌加碼千萬」承諾，昨日回溯補頒東京、巴黎兩屆奧運奪牌國手獎金，身為兩屆金牌得主的李洋，依規定可獲頒1000萬元（兩屆合計，與王齊麟均分每屆1000萬元）。

李洋昨日雖因公務未能親自出席領獎，但隨即在臉書粉絲頁發文，表示自己運動生涯有國家、企業的栽培以及後勤團隊的支持，才得以成就，如今自己作為運動部長，更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，建議林鴻道董事長直接捐贈給公益團體。李洋發文後，1天過後臉書已經近十萬人按讚，不少網友、政治人物都留言力挺，表達對「金牌部長」的敬佩。

關鍵字： 李洋財產申報奧運獎金公益捐贈監察院

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平第1棒DH　挑戰連47場上壘、連3戰首打席開轟

大谷翔平第1棒DH　挑戰連47場上壘、連3戰首打席開轟

大谷翔平嚇壞！超混亂打席驚險連發　捕手傳球險砸頭又突喊暫停

大谷翔平嚇壞！超混亂打席驚險連發　捕手傳球險砸頭又突喊暫停

霸氣！奧運金牌補頒1千萬台幣獎金　運動部長李洋喊話「全捐了」

霸氣！奧運金牌補頒1千萬台幣獎金　運動部長李洋喊話「全捐了」

李洋財產申報資料曝！負債逾3600萬仍捐奧運金牌千萬獎金助公益

李洋財產申報資料曝！負債逾3600萬仍捐奧運金牌千萬獎金助公益

悍將領隊證實：新竹球場那一撲讓林哲瑄萌生引退念頭

悍將領隊證實：新竹球場那一撲讓林哲瑄萌生引退念頭

「把球打爆了！」賈吉轟187公里怪力彈　本季MLB最速

「把球打爆了！」賈吉轟187公里怪力彈　本季MLB最速

轉播網球賽播到打呼！資深主播致歉、坦言自我管理出了嚴重的問題

轉播網球賽播到打呼！資深主播致歉、坦言自我管理出了嚴重的問題

美媒評比戰力榜！道奇稱霸第1、勇士居次　戰力與育成兼具

美媒評比戰力榜！道奇稱霸第1、勇士居次　戰力與育成兼具

日媒剖析徐若熙赴日好投　韓媒：台灣投手崛起、韓國投手全滅

日媒剖析徐若熙赴日好投　韓媒：台灣投手崛起、韓國投手全滅

老將射手K湯多項數據創生涯新低　談獨行俠未來坦言「不確定」

老將射手K湯多項數據創生涯新低　談獨行俠未來坦言「不確定」

【才4歲捏XD】萌娃得知明天要上課...奶音哭喊：想要退休QQ

熱門新聞

大谷翔平第1棒DH　挑戰連47場上壘、連3戰首打席開轟

大谷翔平嚇壞！超混亂打席驚險連發　捕手傳球險砸頭又突喊暫停

霸氣！奧運金牌補頒1千萬台幣獎金　運動部長李洋喊話「全捐了」

李洋財產申報資料曝！負債逾3600萬仍捐奧運金牌千萬獎金助公益

悍將領隊證實：新竹球場那一撲讓林哲瑄萌生引退念頭

「把球打爆了！」賈吉轟187公里怪力彈　本季MLB最速

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平第1棒DH　挑戰2大紀錄

2大谷翔平嚇死！超混亂打席驚險連發

3奧運金牌獲1千萬獎金　李洋喊話全捐了

4李洋財產曝光！負債逾3600萬仍捐千萬

5領隊全說了！林哲瑄新竹重傷後想引退

最新新聞

1大王炸裂！生涯百轟M1

2全國青少棒　南投縣淘汰高雄市

3張育成未現身練習引關注　後藤賽前賣關子！確定沒先發

4徐若熙延後先發！葉君璋點頭肯定

5高國輝出手改造！孔念恩揮棒升級逐打席有策略　

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

桃猿本土投手群擊敗勝騎士！　曾豪駒：這是寶貴經驗

【怎麼可以】布萊恩跟朴星垠合比愛心！球迷狂給哀嚎聲抗議

【起駕第一天四媽會】白沙屯粉紅超跑「衝進鎮瀾宮」

【粉紅超跑甩尾】轎班大哥摔倒！網喊平安：3位女神Turbo全開

【可以當C位了吧！】爸爸陪女兒跳ITZY夯曲...一開跳秒變主角

【一身西裝耍酷】家寧一家四口再開庭　侵占收益又逃漏稅

【蛤你說啥】當哈士奇遇到泥巴坑：規矩是什麼？能吃嗎？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366