道奇羅布雷斯基8局無失分主導比賽　羅伯斯解釋為何沒挑戰完投

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）在對戰紐約大都會一役繳出生涯代表作，主投8局僅被敲2安、無失分，幫助球隊以4比0完封對手，順利拿下本季第2勝，對於這場優質先發，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也稱讚出色，並解釋為何沒讓他續投第9局。

羅布雷斯基此役從開局便展現壓制力，透過積極進攻好球帶與打者周旋，前4局未被敲出任何安打，直到第5局才被波蘭柯（Jorge Polanco）敲出右外野安打，但隨即讓下一棒阿爾瓦雷斯（Francisco Alvarez）擊出雙殺，迅速化解危機。

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全場他用球數僅90球，且未投出任何保送，展現優異控球能力，賽後他表示，「在沒有跑者的情況下，我就是積極進攻，這是我的基本原則，今天我投了很多好球，也刻意用自己的球路去打亂打者的節奏。」

他也提到球隊打線早早取得4分領先，讓他能更放膽進攻，「這讓我能更積極投球，我想這也是能有好結果的原因。」

儘管投滿8局且球數控制得宜，一度具備挑戰完投的條件，但球隊最終未讓他續投第9局，對此他表示，「我認為完投是需要自己去爭取的，如果總教練決定使用其他投手，我會信任這個決定，我並沒有一定要上場的想法，也知道球團是為了保護我，這對球員來說真的很值得感謝。」

羅伯斯則解釋未讓其續投的原因，「他其實已經爭取到投第9局的機會，但考量到他過去一段時間沒有投到這麼長的局數，這不只是球數的問題，他投了很長的局數，而且在比賽後段球速開始下滑，我更關心的是他的身體狀況。」

羅伯斯進一步肯定其表現，「對手是一支非常積極進攻的打線，被打到球在所難免，關鍵是要先取得好球數，然後讓打者在好球帶外揮棒，三振自然會出現，但沒有保送這點非常重要，整體來說是一次非常出色的登板。」

他也補充，「他成功讓打者擊球偏離甜蜜點，始終保持進攻性，投球的目的就是拿下出局數，而他做到了，在現今的大聯盟，要投滿8局並不常見。」

對於這場生涯最長局數的優質先發，羅布雷斯基賽後露出笑容表示，「感覺很好，我希望能投出更多這樣的比賽，也希望自己能成為能完成完投的投手。」