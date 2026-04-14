大谷右肩遭火球直擊　羅伯斯回報最新狀況：還好不是明天登板

▲▼大谷翔平右肩挨觸身球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平台灣時間14日在對戰紐約大都會一役中遭遇觸身球驚魂，不過球團初步判斷傷勢無大礙，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「大概是挫傷，但應該不會有影響」，讓外界稍感安心。

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此役大谷以「第一棒、指定打擊」先發出賽，全場4打數無安打，在首局首打席還遭到大都會先發彼得森（David Peterson）投出的約151公里伸卡球直擊右肩附近。

當下大谷露出痛苦表情，不過仍自行走上一壘，隨後更在隊友安打掩護下回到本壘得分，整體跑動未見明顯異狀。

值得一提的是，大谷此戰仍成功延續連續上壘紀錄，推進至47場，追平道奇隊史第4長紀錄。比賽結束後，他在休息室右肩貼上約10公分的貼布，面對隊友與工作人員仍露出笑容。

羅伯斯對此也坦言，「還好不是明天要登板。」目前大谷預計將在台灣時間16日以投手身份先發出賽，今日賽前也已進行牛棚練投，完成29球調整。