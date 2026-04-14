道奇帕赫斯手感超火燙又開轟！　自曝關鍵是「珍惜每一球」

▲帕黑斯（Andy Pages）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）台灣時間14日對戰紐約大都會，延續開季火燙手感，轟出本季第5號全壘打、一發3分砲，成為球隊以4比0完封對手的關鍵功臣。。

此役3局下，帕赫斯在2人出局、一三壘有人情況下，將投手彼得森（David Peterson）的變化球掃向左外野看台，幫助球隊擴大領先差距，這支關鍵長打也再次展現他近期穩定且具破壞力的打擊狀態。

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Andy Pages 3-run HR, he’s up to a season-leading 20 RBI’s thus far! pic.twitter.com/X3LtcFx2IL — The Baseball Laboratory (@BaseballLabX) April 14, 2026

賽後受訪時，帕赫斯面帶笑容表示，「今天能贏球真的很好，明天也會繼續努力。」談到這支3分砲，他回顧說，「我就是專注不放過好球，成功把球打好。」

本季至今，帕赫斯持續扮演道奇打線的重要火力來源，目前繳出打擊率0.431、5支全壘打、20分打點的亮眼成績。

對於自身火熱狀態的原因，他也做出簡單而明確的分析，「我在每一次打席都很珍惜每一球，正因為如此，才能打出好的打擊內容。」