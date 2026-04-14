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田徑公開賽在新北復辦還更名　侯友宜說會盡地主之誼

▲新北市市長侯友宜。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市市長侯友宜。（圖／新北市新聞局提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

延燒一週的台灣田徑賽停辦風波，昨日終於畫下圓滿句點，確認原定停辦的賽事將更名為「新北國際田徑公開賽」，並如期於6月6、7日在新北市板橋體育場舉行，新北市長侯友宜14日在受訪時也表示，新北市府將盡地主之誼，確保國際與台灣選手能在此創造佳績。

原名「台灣國際田徑公開賽」的這項銀標賽事，本月8日一度因預算問題宣布停辦，但在運動部部長李洋承諾撥用「運動發展基金」補助，以及田協積極協調下，賽事重現曙光，

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田協日前透露，為配合世界田總「以城市冠名」的國際慣例，正式向WA申請更名為「新北國際田徑公開賽」。今日上午田協已正式收到WA回函，確認賽事積分等級不變，地點同樣維持在新北市板橋體育場，讓台灣選手免於失去在主場爭取國際積分的機會。

針對賽事復辦，新北市長侯友宜今日受訪時展現全力支持的態度。他強調，新北市府原本就是該賽事的共同主辦方，不僅分攤經費，更提供行政協助與標準認證場地。

侯友宜表示：「為了迎接國際好手到新北市比賽，新北市已經將板橋體育場符合國際標準的跑道、看台全部完成翻新。我們要盡地主之誼，讓國際選手跟台灣選手都能夠在這裡創造更好的紀錄。」他同時也呼籲市民朋友在6月6、7日親自到場，為各國田徑好手加油打氣。

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