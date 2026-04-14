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大谷連47場上壘逼近亞洲紀錄！帕赫斯3分砲助道奇4：0完封大都會

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今（美國時間13日）主場迎戰紐約大都會，靠著前段局數攻勢與先發投手穩定壓制，最終掌握比賽節奏。大谷翔平雖未敲安，但靠觸身球上壘，將連續上壘紀錄推進至47場，持續刷新日籍球員紀錄。

道奇開局就展開攻勢。1局下，大谷首打席遭觸身球擊中後上壘，隨後推進至得點圈，並在史密斯（Will Smith）擊出中外野安打時跑回第一分。

3局下，道奇再度發動攻勢，帕赫斯（Andy Pages）鎖定偏甜球路，一棒轟出左外野3分砲，帶回塔克（Kyle Tucker）與佛里曼（Freddie Freeman），比分拉開至4比0。

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打線提供火力支援，先發投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）則展現壓制力，全場只被敲2安，且只用90球，沒有任何保送，另有2次三振，有效封鎖對手打線，完成生涯最長的8局投球內容，順利拿下本季第2勝。牛棚由史考特（Tanner Scott）接手關門，再見雙殺順利守住勝果。

大谷此役首打席遭觸身球擊中右肩胛骨附近，一度露出痛苦表情，但仍持續留在場上比賽。後續3打席未能敲出安打，包括1次三振與1次內野滾地球，另在第4打席擊出右外野飛球出局。

大谷翔平靠觸身球將連續上壘紀錄推進至47場，並列隊史第4長。大聯盟亞洲球員紀錄是秋信守於2018年締造的52場，大谷正一步步逼近，未來有望挑戰改寫歷史。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇大都會連續上壘MLB

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