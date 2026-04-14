南人祭三連戰登場！獅鷹雙城對決　亞太球場戰火點燃

▲統一、台鋼「南人祭」。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅上半季主題活動第三檔「南人祭」即將登場，以「熱鬪雙城 南人對決」為主軸，將於4月24日至26日在亞太國際棒球訓練中心進行三連戰，正式點燃南部兩城對抗戰火。

統一獅與台鋼雄鷹攜手舉辦南人祭邁入第3年，延續過去好評，今年再以「TAINAN」與「TAKAO」象徵台南、高雄兩地榮耀。本次系列活動分為兩地舉行，4月24日至26日於台南亞太主球場登場，5月22日至24日則移師高雄澄清湖棒球場，兩隊也將穿上專屬南人祭主題球衣應戰。

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本次賽事口號為「熱鬪雙城・南人對決」，延續雙方競爭主軸，並新增「優勝旗幟」設計，提升對抗張力。看台應援則維持一、三壘分庭抗禮，主隊於一壘、客隊於三壘，由UniGirls與WING STARS分別帶動應援與互動活動，營造強烈對抗氛圍。此外，場外也導入台南與高雄特色美食元素，將城市文化延伸至球場。

視覺設計方面，由兩隊選手、女孩與吉祥物共同拍攝，統一獅由今年即將引退的陳鏞基領軍，搭配蘇智傑、UniGirls包子與侯芳，以及吉祥物萊恩；台鋼雄鷹則由黃子鵬、王柏融、WING STARS螢螢與會晴，以及吉祥物TAKAO共同亮相。

主題球衣以高飽和鳳凰花橘為主色，搭配金、紅、黑色點綴，象徵南霸天氣勢。袖口設計融入赤崁樓穹頂元素與傳統鐵窗花幾何圖騰，胸前「TAINAN」字樣則以高張力透視字體呈現，展現城市榮耀。主視覺採用漫畫風格對角切割構圖，搭配「最強」、「最猛」等字樣與閃電、撕裂元素，強化對戰氛圍，球員與女孩更手持廚具化身「戰鬥道具」，呼應美食文化主題。

球團表示，本次南人祭不僅聚焦場上勝負，更希望結合台南與高雄的美食與生活文化，打造城市榮耀對決。年度6場交流戰將於雙方主場輪流舉行，邀請球迷進場應援，感受南部雙城的熱血對抗。