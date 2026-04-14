金慧成因對戰左投未先發　韓媒卻怒批羅伯斯「冷酷」疑懲罰調度

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇內野手金慧成未列入今（美國時間13日）對戰紐約大都會的先發名單，引發韓國媒體強烈關注與批評，直指總教練羅伯斯（Dave Roberts）調度過於「冷酷」。

此役道奇內野由艾斯皮納爾（Santiago Espinal）鎮守二壘，羅哈斯（Miguel Rojas）擔任游擊，金慧成並未獲得先發機會。對韓媒而言，這樣的安排可說「早有預期」。

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前一場對德州遊騎兵比賽中，金慧成在3局無人出局一壘情況下遭到三振，隨後提出ABS挑戰但未能改判，且球隊很快用完2次挑戰機會，最終以2比5落敗。

賽後羅伯斯直言該次挑戰「不是好的決定」，讓韓媒揣測此舉可能影響其後續出賽機會。 儘管美國媒體將此戰未先發的原因歸因於對手先發左投佩德森（David Peterson）的對戰考量，但韓國媒體普遍認為，這更像是對前一戰判斷失誤的「懲罰性調度」。

《朝鮮日報》直指，「冷酷的羅伯斯立即在左投先發時將金慧成排除在外」；《Star News》則認為，「教練團彷彿進行報復般，將連續3場先發的金慧成移出名單」。其他媒體如《Xports News》質疑「究竟錯在哪裡」，《OSEN》更直言，「ABS挑戰失敗真的是大罪嗎？這次未先發令人震驚」。