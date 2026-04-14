湖人季後賽拉警報！里夫斯無限期缺陣　查拉尼亞說可能錯過首輪對火箭

▲洛杉磯湖人里夫斯（Austin Reaves）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人隊後衛里夫斯（Austin Reaves）日前因左側腹斜肌二級拉傷進入傷兵名單，然而NBA季後賽即將開打，《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）稍早指出，里夫斯傷勢預計需耗時4至6週的復健時間，這意味著他將缺席對陣休士頓火箭隊的首輪系列賽大部分賽事。

里夫斯與隊友唐西奇同樣是在4月初對陣雷霆的比賽中受傷。經過醫療團隊診斷，里夫斯遭遇的是左側腹斜肌二級拉傷，屬於較為棘手的核心肌群傷害。

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查拉尼亞今在節目中指出，里夫斯的預計恢復時間為4到6週，這代表著他至少要到5月第一週才能復出，由於季後賽首輪系列賽預計於4月中旬開打，並在月底前完成大部分賽程，里夫斯目前被確認將無限期缺陣，且極大機率錯過整個第一輪系列賽。

里夫斯本賽季場均上場34.5分鐘，貢獻23.3分、4.7籃板、5.5助攻及1.1抄截，是湖人隊陣中僅次於唐西奇的第二得分手，更是進攻端重要的組織發動點。

隨著兩大核心後衛缺陣，湖人隊的進攻重任落在詹姆斯（LeBron James）身上，詹姆斯在例行賽最後一週憑藉場均24.0分、9.7助攻與6.0籃板的表現，獲選為西區單週最佳球員，並帶領球隊以3連勝結束例行賽，鎖定西區第4種子。

湖人隊將於台灣時間19日早上8點半在主場迎戰火箭，火箭隊近期表現強勁，在最後10場比賽中贏下9場，且陣容相對健康，湖人隊在失去場均合計超過56分的兩名先發後衛情況下，必須仰賴拉雷維亞（Jake LaRavia）與肯納德（Luke Kennard）等射手填補外線火力，以及艾頓（Deandre Ayton）在禁區的統治力。

目前湖人醫療團隊仍持續觀察里夫斯的每日復健進度，力求在不造成二次傷害的前提下讓其重返賽場，但5月首週仍是目前最樂觀的預期回歸時間點。