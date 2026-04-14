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太空人傷兵潮投手隊內競爭　鄧愷威數據領先有機會回先發

▲鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

休士頓太空人先發輪值出現傷兵潮，為投手群帶來卡位機會，不過前中職富邦悍將、前韓職韓華鷹投手瑞恩（Ryan Weiss）卻未能把握良機，近期表現不穩，在與台灣投手鄧愷威的競爭中逐漸處於下風，爭取大聯盟先發位置的前景出現變數。

太空人總管布朗（Dana Brown）日前受訪時指出，球隊目前牛棚仍具備一定深度，並透露將考慮讓瑞恩與鄧愷威承擔更多局數，以填補先發輪值空缺。

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然而，太空人近期傷兵問題嚴重，包括布朗（Hunter Brown）與哈維爾（Cristian Javier）因右肩傷勢進入傷兵名單，今井達也也因右手臂疲勞離隊檢查，甚至連臨時頂替先發的波頓（Cody Bolton）也因身體不適提前退場，讓輪值雪上加霜。

▲▼瑞恩（Ryan Weiss）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞恩（Ryan Weiss）。（圖／達志影像／美聯社）

在此背景下，瑞恩與鄧愷威原本被視為補上先發空缺的主要人選，但從近期表現與經驗來看，鄧愷威明顯更具優勢，身為大聯盟第3年的投手，他過去已有先發經驗，去年在舊金山巨人曾有多場先發紀錄，今年春訓也曾繳出穩定內容。

反觀瑞恩，本季為大聯盟首年，仍在適應層級差異，截至目前，他出賽5場僅投11局吞下2敗，防禦率高達7.36，近兩場更合計僅投5局失9分，表現明顯下滑，包括對科羅拉多洛磯2.2局失7分，以及對西雅圖水手2.1局失2分，控球不穩與長打失分問題持續浮現。

相較之下，鄧愷威本季6場出賽累積8.1局，拿下1勝、防禦率2.16，並送出9次三振、僅2次保送，展現良好控球與穩定度，在牛棚中僅次於金（Bryan King）的1.35防禦率，近期3場更僅失1分，狀態持續維持。

關鍵字： MLB休士頓太空人鄧愷威瑞恩

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