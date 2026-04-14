大谷翔平嚇壞！超混亂打席驚險連發　捕手傳球險砸頭又突喊暫停

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平今對戰紐約大都會，在6局第4打席出現一連串罕見狀況，場面一度混亂，最終遭變化球誘打成右外野飛球出局。不過他在首打席遭觸身球上壘，已將連續上壘紀錄推進至47場。

該打席從1出局開始，羅哈斯（Miguel Rojas）先敲安上壘，大谷隨後對上老將後援投手金布雷爾（Craig Kimbrel）。 進入第3球前，大谷喊出暫停調整節奏，隨後將外角速球擊成界外。第4球成功選掉一顆內角低球，但此時捕手阿爾瓦雷斯（Francisco Alvarez）突然傳一壘牽制，差點擊中大谷頭盔，讓場面一度緊張。阿爾瓦雷斯隨後輕拍大谷肩膀致意，大谷也以笑容回應。

第5球時，羅哈斯嘗試盜壘但遭阻殺；緊接著第6球又出現狀況，阿爾瓦雷斯緊急喊暫停，但金布雷爾未察覺準備出手，大谷趕緊退出打擊區，露出驚訝表情。 在一連串插曲後，大谷最終被外角滑球誘打，擊出右外野飛球出局。

此役大谷首打席遭觸身球擊中右肩胛骨附近，痛苦上壘；第2打席吞下三振，第3打席在得點圈機會中拉打內角球，卻被一壘手維恩托斯（Mark Vientos）攔下，未能建功。

不過大谷已經跨季連續47場上壘，刷新自己保持的日本球員最長連續上壘紀錄；距離2018年秋信守創下的亞洲紀錄只差5場。

▲ 大谷翔平連47場上壘延續，第4打席過程插曲不斷 。（圖／截自X）