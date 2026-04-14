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賈吉雙響砲！洋基終結低潮11比10戲劇性逆轉天使

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基前一戰才遭坦帕灣光芒橫掃、吞下5連敗，主砲賈吉（Aaron Judge）賽後對全隊喊話「要打得更簡單」。回到主場首戰，他用球棒做出回應，單場雙響砲帶動攻勢，幫助洋基以11比10氣走洛杉磯天使。

賈吉在首打席就鎖定天使先發菊池雄星（Yusei Kikuchi）一顆偏甜的變速球，轟出飛行距離456英尺（約139公尺）的2分砲，擊球初速高達116.2英里（約187公里），為本季大聯盟最強勁一擊之一，也寫下本季最速全壘打紀錄，展現驚人破壞力。

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第6局，楚奧特（Mike Trout）轟出3分砲將比數追平，但賈吉隨即在下半局回敬一發陽春砲，再度將領先要回。 洋基不只賈吉發威，外野手葛里沙姆（Trent Grisham）也成功擺脫低潮，先在5局代打轟出超前3分砲，9局下再補上一發追平的2分砲，完成個人單場雙響。這是他自3月31日以來首度敲出長打。

比賽最終戲劇收尾，卡巴列羅（José Caballero）在再見暴投時衝回本壘，洋基驚險以1分差逆轉勝出，終止連敗。

賈吉賽後提到，球隊先前陷入低潮，是因為打線過於急躁，「讓自己陷入不好的球數與局面」，但此役首局就看到調整成效。首棒高施密特（Paul Goldschmidt）先敲出長打開啟攻勢，賈吉隨後把握2好0壞優勢，一棒定調比賽節奏。

關鍵字： 賈吉洋基全壘打逆轉勝大聯盟

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