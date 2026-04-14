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唐西奇結束歐洲注射療程與湖人會合　查拉尼亞曝他最新傷情

▲洛杉磯湖人唐西奇疑似拉傷左腿筋。（圖／路透）

▲洛杉磯湖人唐西奇日前拉傷左腿筋。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）在季後賽首輪開打前夕傳出最新進展，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，唐西奇已結束在西班牙的特殊療程，預計於本週五返回洛杉磯與球隊會合，雖然目前重返賽場尚無明確時間表。

唐西奇是在4月3日交手俄克拉荷馬城雷霆的比賽中受傷，隨後球隊公布他為左大腿後側肌群二級拉傷，為了加速復原進程，唐西奇過去一週待在西班牙接受多次注射治療，希望能促進受損組織癒合。

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查拉尼亞於《Pat McAfee Show》節目中證實，唐西奇將在週五回到球隊並接受湖人醫療團隊的重新評估，儘管他預計會隨隊前往休士頓參與季後賽首輪賽事，但目前的狀態仍被歸類為「無限期缺陣」，而據過往醫學資料顯示，二級腿筋拉傷通常涉及部分肌肉撕裂，康復週期一般需要4至6週，強行提前復出恐有二次傷害風險。

唐西奇本賽季表現優異，在出戰的64場比賽中，場均繳出33.5分、7.7籃板與8.3助攻，成功摘下個人生涯第2座例行賽得分王頭銜。

由於其本季出賽場次為64場，未達聯盟規定的個人獎項評選門檻（65場），其經紀公司WME已向NBA申請「特殊情況」豁免，申請理由為唐西奇在12月曾因返回斯洛文尼亞迎接女兒降生而缺席2場比賽，目前聯盟尚未對此豁免申請做出最終裁決。

湖人隊將於本週六在主場對陣第五種子休士頓火箭隊，雖然唐西奇及時返美，但在缺乏正式對抗練習的情況下，是否能趕上系列賽前幾場賽事仍是未知數，在唐西奇與里夫斯雙雙缺陣的情況下，湖人隊於例行賽收尾階段取得3勝2負的戰績。

關鍵字： 唐西奇湖人季後賽腿筋拉傷療程

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