轉播網球賽播到打呼！資深球評致歉、坦言自我管理出了嚴重的問題

▲球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與瓦舍羅（Valentin Vacherot）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

近日博斯網球台在衛星直播蒙地卡羅大師賽（Monte-Carlo Masters）時意外出現一段插曲，在球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）交手瓦舍羅（Valentin Vacherot）的賽事，有不少挑燈夜戰的網球迷竟然聽到轉播時出現陣陣清晰且沉重的「打呼聲」，影片遭網友側錄上傳後馬上引發譁然。對此，負責轉播該場賽事的資深主播張致平稍早打破沉默於社群致歉。

近日蒙地卡羅大師賽如火如荼進行，由於賽事在深夜至清晨時段轉播，許多網球迷選擇熬夜觀賽。沒想到在艾卡拉茲對陣瓦舍羅的比賽中，現場直播音頻竟傳出不尋常的聲響，隨後被證實為主播的打呼聲。這段「聲音大於影像」的片段隨即在網路瘋傳，大批網友困惑詢問：「主播難道睡著了嗎？」

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針對這起引起的轉播事故，資深主播張致平今日在個人臉書回應這段插曲，開頭便連寫兩次「糗了糗了」，坦承自己確實播到睡著且還打了呼，讓原有的熱情與專業「蕩然無存」。他強調，這絕對不是因為球賽難看，而是「自我管理出了嚴重的問題」。

「媒體朋友雖有緩頰，但錯了就是錯了。」張致平感嘆，身為一個職業播報員，若沒有強大的自制力，根本沒辦法迎接接踵而來的全球賽事。他也重話自省：「再丟人現眼，發配邊疆不足為惜……醒醒吧，什麼亂七八糟的呈現。」他更自嘲「該補氣補氣，該補腎補腎」，別讓頻道為他個人的失職背黑鍋。

張致平在文中表示，身為播報員，陪著球迷看球是老天爺給的福氣，哪怕是口水嚥得不順都不應該發生，更何況是公然在播報室打呼。他向深夜陪著熬夜的球迷與現場工作人員致上歉意，承諾會虛心受教，並記取這次丟臉的經驗。