王彥程下班路圈粉！IU最愛小泡芙踩雷？笑喊對投手不吉利

▲王彥程下班路。（圖／截自Eagles TV）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹台灣左投王彥程人氣持續高漲，球隊官方頻道13日釋出他在首爾比賽後的「下班路」影片，透過閒聊與訪談，分享投球心態與在韓生活趣聞。

日前他分送IU最愛的義美小泡芙給球團人員，得知類似韓國零食「全壘打球」後，他笑說，「對投手來說是不好聽的名字。」甚至提到韓國投手有些不吃這類零食，「那就等休賽季再吃。」此外，他還自曝最近愛上網購，甚至買了平底鍋，最拿手料理是煎蛋。

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韓華鷹積極經營台灣球迷市場，影片特別設置中文字幕，讓台灣球迷也能參與討論。該影片拍攝於6日對戰斗山熊拿下本季第2勝後，「晚接午」賽程下，王彥程仍在早上7點多起床。他表示，「不是因為先發就要改變什麼，先發還是要做你每天在做的事情，一樣就好。」

當時蠶室球場湧入23,750人觀賽，王彥程坦言，每次在韓國投球都刷新生涯最多觀眾數，體感像三、四萬人，登板前緊張到快吐。

談到最喜歡的韓國料理，他仍選擇過去受訪時提過的韓式飯捲，並解釋因為菜、肉、飯都包在一起相當方便；至於台灣美食，則最愛麻辣鍋，「尤其冬天吃鴨血很棒。」

在下班路途中，王彥程還小秀韓文，趁翻譯接電話時詢問球團人員「哥，在首爾開車感覺如何？」也關心對方工作行程。得知工作人員晚上還要剪輯比賽影片，他透露有看到影片中的中文標題與字幕，並轉達台灣球迷覺得球團相當用心，親切邀請來台灣玩，「一定要LINE我，我住花蓮，但會在台北練習，如果他們來可以到台北找我。」

近期韓華鷹陷入連敗，王彥程則是先發輪值中表現最穩定的投手之一。前一戰原本握有勝投資格卻遭牛棚搞砸，也讓球迷相當不滿。影片曝光後，引發韓國球迷熱議，紛紛留言，「本來3勝變2勝」、「問題不在王彥程」、「這是安撫球迷的影片」、「台灣王子很有sense」、「他會整理休息室很帥」、「希望成為王牌」、「希望明年能留下來。」