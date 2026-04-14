大聯盟公布單周MVP！怪物新星、天使右投首度獲獎

▲ 國聯由華盛頓國民外野手James Wood、美聯則由洛杉磯天使投手José Soriano分別首度獲選 。（圖／取自X）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於13日（日本時間14日）公布美、國聯單週最有價值球員（MVP）。洛杉磯道奇的大谷翔平雖入選候補，但最終未能獲獎。國聯由華盛頓國民外野手伍德（James Wood）、美聯則由洛杉磯天使投手索利安諾（José Soriano）分別首度獲選。

大谷在6日（台灣時間7日）對藍鳥之戰開始的6場比賽中，繳出打擊率3成04（23打數7安打）、3轟、4打點，並選到6次四壞球，長打率0.696、OPS達1.162。投球方面，他在8日（台灣時間9日）對藍鳥先發6局，被敲4安、失1分（非自責分），表現穩定，但未能拿下勝投。

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國民隊的伍德本週22打數12安打，打擊率高達5成45，擊出3轟、8打點，另有2次盜壘，OPS達1.746，力壓聖路易紅雀外野手沃克（Jordan Walker，5轟、OPS1.367）等人，首度獲獎。

天使隊索利安諾本周繳出2勝0敗、防禦率0.60的成績，15局投球僅被敲5安、送出3次四壞球並飆出20次三振，表現亮眼。天使先發投手連兩場比賽達成雙位數三振，為自2023年6月大谷翔平以來首次；而在隊史投手中（包含大谷），他則是第15位達成此紀錄的投手。