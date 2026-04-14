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悍將領隊證實：新竹球場那一撲讓林哲瑄萌生引退念頭

▲▼ 富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林哲瑄上周正式卸下球員身分。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

富邦悍將外野手林哲瑄上周正式引退，職業球員生涯畫下句點，外界近期再度關注其退休原因話題。根據球團高層近日受訪時說法，過去在新竹棒球場的飛撲受傷，確實對林哲瑄生涯造成重大影響，是決定引退的重要轉折點。

富邦育樂總經理暨悍將領隊陳昭如，在參與資深媒體人黃揚明主持的廣播節目《嗆新聞》時，談及林哲瑄的職涯歷程，她回憶，當時林哲瑄在新竹棒球場進行守備時因一次飛撲動作，導致左肩關節唇破裂，傷勢嚴重到需要接受手術治療。

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陳昭如指出，事發當下她人在國外休假，得知消息後第一時間致電關心，她轉述，林哲瑄當時情緒相當不安，主要在於過去雖然歷經大小傷勢，但從未嚴重到需動刀治療，這次傷情對他而言衝擊甚大。

「其實大家看到他在場上大大小小受傷，有時候摔倒等等，其實他從來沒有開過刀，所以他對面對那樣大的傷是非常恐懼的。那當然後來也對他的生涯的表現造成一定程度的影響，所以他就開始思索要引退。」而這想法也在經過1、2年考慮，最終在去年做出決定。

該次傷勢不僅讓林哲瑄長時間缺陣，復出後的競技狀態也受到極大影響，在新竹棒球場發生的傷勢，可能也成為他結束職業球員生涯的關鍵因素。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將林哲瑄新竹棒球場

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