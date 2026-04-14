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佐佐木朗希拚復活關鍵曝光！新球種成轉機

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇本季備受關注的日籍投手佐佐木朗希，開季至今表現仍未完全回穩。美媒《Sports Illustrated》指出，他能否找回身手，關鍵可能在於本季正在嘗試的新球種。

佐佐木朗希截至台灣時間13日為止，已先發3場，累計投13局失9分，防禦率6.23，被敲14安、投出10次四壞球，另有15次三振，整體內容仍有起伏。

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報導引述《MLB.com》記者阿德勒（David Adler）的觀察指出，佐佐木朗希目難以明確定義類型的「第3球種」，而這顆新球在他本季初登板時，已成為搶好球的重要武器。

這顆平均球速約88英里（約142公里），具備明顯下墜幅度「硬滑球」。雖然目前在投球動作與控球穩定度上仍有調整空間，但這顆新球被認為是他未來突破的重要希望。

在最近一場比賽中，佐木木投了90球，其中14次揮空中有6次來自這顆新球種。

儘管這顆類似滑球的球種（尚無正式名稱）在2026年初期展現效果，他目前仍以以速球與指叉球作為主要武器。

道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）表示：「他主要還是四縫線速球與指叉球。但這第3球種老實說表現相當不錯，甚至在春訓時就已經如此……他對這顆球的掌握度看起來不錯，也能用來把球數拉回來。」

報導進一步指出，佐佐木的表現將直接影響道奇先發輪值運作。球團現階段並無將他下放小聯盟的計畫，意味著他必須在大聯盟持續調整並拿出成績，因此第3球種的養成，將成為左右本季發展的關鍵因素。

關鍵字： 佐佐木朗希新球種道奇MLB投手

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