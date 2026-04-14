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美媒評比戰力榜！道奇稱霸第1、勇士居次　戰力與育成兼具

▲帕黑斯（Andy Pages）。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕黑斯（Andy Pages）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美媒《CBS Sports》於台灣時間14日公布最新戰力榜，洛杉磯道奇再度被評為全聯盟最強球隊，且被形容為「別格存在」，不僅戰力完整，連培養新秀的能力也獲得高度肯定。

儘管賽季仍處於開局階段，各隊僅進行約5至6個系列賽，但整體競爭輪廓已逐漸浮現，《CBS Sports》此次排名不僅考量戰力規模，更將「育成能力」納入評估，道奇因此獲得極高評價。

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其中，道奇25歲外野手帕黑斯（Andy Pages）的爆發成為代表性案例，他在開季前15場比賽繳出0.429打擊率、4轟、17分打點的成績，展現強勁成長動能。

在大谷翔平、山本由伸等投打主力坐鎮下，道奇目前穩居國聯西區龍頭，加上年輕球員持續成長，使整體戰力更加完整，也讓《CBS Sports》看好其競爭力。

值得注意的是，本次排名亦反映出多支球隊在開季低潮後迅速回穩。亞特蘭大勇士高居第2，聖地牙哥教士排名第3，亞利桑那響尾蛇則位列第4，此外，運動家排名第11、明尼蘇達雙城第15，也都是從開季不順中反彈的代表。

以教士為例，開季2勝5敗後迅速回升至10勝6敗；運動家則從3勝7敗反彈，在包含紐約客場5連勝的帶動下，將戰績拉回至8勝7敗；響尾蛇同樣在開季3連敗後反彈至9勝7敗。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇

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