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NBA新人王兩強對決！弗拉格、庫尼普爾競爭　親曝真實心聲

▲庫尼普爾（Kon Knueppel）、弗拉格（Cooper Flagg）競爭新人王。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫尼普爾（Kon Knueppel）、弗拉格（Cooper Flagg）競爭新人王。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠在例行賽最終戰以勝利收官，正式結束2025-26賽季，陣中新星弗拉格（Cooper Flagg）僅出賽9分鐘便退場，為其亮眼的新秀球季畫下句點。隨著年度最佳新秀即將揭曉，這位打出多場好表現的狀元也坦言，若未能獲獎會感到失望。

目前年度最佳新秀之爭，呈現弗拉格與前杜克大學隊友、黃蜂後衛庫尼普爾（Kon Knueppel）兩強對決局面，兩人本季各有代表性表現，戰況膠著，尚未出現明確領先者。

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面對結果即將出爐，弗拉格談到若未獲獎的想法，「我會感到失望，這是我認為所有新秀踏入聯盟時都會努力追求的目標，也是大家最想拿到的獎項，所以我一定會失望。」

回顧球季初期，弗拉格憑藉全面身手迅速站穩腳步，不僅打出高水準數據，更成為獨行俠重建核心，甚至影響球隊在交易截止日前送走戴維斯（Anthony Davis）的決策走向。

然而，庫尼普爾則以穩定輸出強勢競逐，不僅刷新新秀單季三分球命中數紀錄，更在本季高居聯盟三分王，於3月初一度被視為獎項最大熱門。

不過進入賽季尾聲，情勢再度出現變化，弗拉格近期火力全開，多場比賽繳出亮眼數據，甚至有單場轟下51分的代表作；反觀庫尼普爾外線手感略有下滑，使得獎項歸屬再添變數，整體而言，雙方競爭仍呈現拉鋸狀態。

隨著投票結果即將公布，年度最佳新秀之爭進入最後倒數，無論最終由誰獲獎，弗拉格與庫尼普爾本季展現的影響力與潛力，已為未來NBA版圖埋下重要伏筆。

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠弗拉格庫尼普爾新人王

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