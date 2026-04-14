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附加賽生死戰將至！勇士對決快艇　柯瑞仍有上場時間限制

▲柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

金州勇士即將在附加賽迎戰洛杉磯快艇，賽季命運一戰一觸即發，不過即便面臨非贏不可的壓力，總教練柯爾（Steve Kerr）仍強調，球隊不會因戰況緊迫而冒險操用主將柯瑞（Stephen Curry）的上場時間。

勇士本季歷經起伏，如今站上淘汰邊緣，但球隊仍將健康管理擺在優先位置，柯爾在例行賽最終戰後明確指出，包括柯瑞、霍佛德（Al Horford）與波辛基斯（Kristaps Porzingis）在內的主力球員，仍將受到上場時間限制，不會因附加賽的重要性而大幅增加負荷。

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「我還不確定確切的分鐘數。」柯爾表示，「但我可以告訴你，他們不會打到40分鐘。」

柯瑞自右膝髕骨股骨疼痛症候群與骨挫傷復出後，已出賽4場，分別上場26分鐘、25分鐘、27分鐘、29分鐘，其體能與比賽負荷正逐步回升，不過該傷勢曾讓他缺席長達2個月、共27場比賽，也讓勇士在使用上格外謹慎。

儘管如此，勇士並未完全設下硬性規矩，根據美媒《Clutch Points》報導，柯爾在近期透露，球隊有意逐步提升柯瑞的上場時間。

「他現在已經打了4場比賽，昨天也差不多接近30分鐘。」柯爾說，「再加上這兩天的休息，他應該至少可以達到這個時間，甚至希望能再多一些。」

另一方面，勇士本季相當期待柯瑞與波辛基斯的搭配能發揮最大效益，但兩人實際磨合時間有限，波辛基斯坦言，目前仍在適應彼此節奏。

「我覺得每場比賽都有變得更好一些。」波辛基斯表示，「當然，一開始不可能就完美，但我們幾乎沒有一起打球的時間，真的很難建立默契，我們一起上場的時間大概只有14分鐘。」

不過，波辛基斯對於在附加賽中臨時建立化學效應並不擔憂，「這是一個過程，我在學習、在掌握這些細節，也會和他溝通我喜歡的打法等等。」他接著說，「我當然希望我們有更多時間，但也許我們還能創造更多機會，這掌握在我們自己手中。」

至於附加賽的防守端，勇士預計用格林（Draymond Green）對位快艇主將雷納德（Kawhi Leonard），柯爾表示，「你可以讓他去守任何人，無論是控衛、中鋒或側翼，他都能做好防守，」同時也透露，「但缺點是，他就無法在場上擔任自由協防的角色。」

關鍵字： NBA金州勇士柯瑞

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