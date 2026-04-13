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悍將左投陳品宏生涯初先發　兄弟主場拚首次連勝強碰後勁

▲▼悍將第四輪左投陳品宏。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳品宏。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將14日在主場迎戰味全龍，本土左投陳品宏將迎來生涯首次先發，對決味全龍洋投伍鐸；另一方面，剛止敗的中信兄弟回到洲際主場迎戰台鋼雄鷹，拚本季首次連勝，由鄭浩均對決後勁，兩戰都呈現「土洋對決」戲碼。

陳品宏是悍將2024年第四輪選進的左投，唯一一場一軍出賽是在該年剛加盟時，10月8日對戰味全龍中繼0.2局，無失分。去年整季在二軍磨練，出賽13場、其中10場先發，累計2勝2敗，防禦率4.99。今年在二軍出賽1場，3月27日中繼3.2局，被敲3安打失1分，近期也透過自辦賽持續調整，並隨隊一軍。

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富邦悍將本季採用洋將野手邦力多登錄一軍，洋投輪值少一人，目前由本土投手江國豪與李東洺排入輪值。另一名左投陳仕朋春訓因手指發炎趕不上開季，近期在牛棚已投至約百球，距離復出不遠。去年悍將本土輪值還包含黃保羅、張奕，目前黃保羅仍在二軍調整，張奕則站穩牛棚角色。陳品宏此役首度先發，為悍將本土先發輪值增添新面貌。

味全龍先發伍鐸前一戰3日對台鋼雄鷹先發5.1局，被敲5安打失3分，無關勝敗，仍在尋求本季首勝。

兄弟目前累計2勝，其中一勝由鄭浩均拿下，他已連續2場優質先發，3月31日對味全龍投6局無失分奪勝，4月6日對悍將6局失3分無關勝敗，防禦率2.25。後勁近期對桃猿、統一獅兩戰皆拿下勝投，此戰將挑戰3連勝。

關鍵字： 富邦悍將陳品宏中信兄弟鄭浩均土洋對決

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