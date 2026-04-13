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台灣大冠名應援「野獸引退週」最終日　富邦集團董事長蔡明忠聘林志傑球隊「副領隊」

▲▼台灣大哥大,富邦集團,董事長蔡明忠,林志傑。（圖／台灣大哥大）

▲富邦集團董事長蔡明忠宣布，聘請林志傑擔任「臺北富邦勇士籃球隊 副領隊」，並現場頒發聘任證書。

圖、文／台灣大哥大提供

台灣籃壇迎來重要時刻！台灣大哥大以「冠名贊助夥伴」身分，攜手臺北富邦勇士球團打造「THE BEAST－12 FOR 12」林志傑引退週，12日於臺北小巨蛋迎來最終日。賽後引退儀式上，富邦集團董事長蔡明忠宣布，聘請林志傑擔任「臺北富邦勇士籃球隊 副領隊」，並現場頒發聘任證書。富邦金控董事長蔡明興也一同親臨現場，為這位傳奇球星的璀璨生涯致上敬意。開球儀式由台灣大總經理林之晨特別邀請林志傑父親擔任嘉賓。林志傑曾分享，在職涯初期低潮時，父親一句「家人是你最強的後盾」給予他重要支持。林志傑也親自陪同父親上台開球，場面溫馨感人，「野獸」更一度感動落淚。活動尾聲，臺北富邦勇士於小巨蛋升起林志傑12號錦旗，金色彩帶灑落全場，傑哥揮手向全場告別。

▲▼台灣大哥大,富邦集團,董事長蔡明忠,林志傑。（圖／台灣大哥大）

▲▼開球儀式由台灣大總經理林之晨特別邀請林志傑父親擔任嘉賓。

▲▼台灣大哥大,富邦集團,董事長蔡明忠,林志傑。（圖／台灣大哥大）

富邦集團董事長蔡明忠表示，感謝滿場球迷到場參與志傑的引退賽，也一同見證這個重要時刻。志傑不只是台灣籃壇最偉大的傳奇，更是大家心中永遠的GOAT(Greatest of All Time)。他所留給大家的，除了場上的成就，更是奮戰不懈、永不放棄的精神與信念，長年引領台灣籃壇持續向前。臺北富邦勇士非常榮幸請志傑接下臺北富邦勇士籃球隊「副領隊」的職位，這將成為林志傑人生下一階段的重要起點，也期盼能將經驗與精神持續傳承，成為勇士隊的重要精神領袖。「謝謝傑哥，加油！」

▲▼台灣大哥大,富邦集團,董事長蔡明忠,林志傑。（圖／台灣大哥大）

▲富邦金控董事長蔡明興表示，林志傑在台灣籃壇的地位，如同大谷翔平在棒球界的影響力。

富邦金控董事長蔡明興表示，林志傑在台灣籃壇的地位，如同大谷翔平在棒球界的影響力，不僅是指標性人物，更是帶動台灣籃壇熱潮與動力的活水。志傑自2019年加盟臺北富邦勇士以來，推升台灣職籃壇熱度，也在勇士三連霸期間，以身作則、提攜後進，「球給志傑」更成為象徵關鍵時刻信任與責任的經典語彙。董事長蔡明興進一步表示，志傑嚴以律己、長年維持頂尖體能與球技，並以持續精進的拚勁帶動團隊氛圍；也因此，只要志傑願意，球隊始終歡迎他隨時重回球場，這是彼此之間的約定。但在此同時，球隊亦尊重志傑引退的決定，未來轉任「臺北富邦勇士副領隊」後，期許志傑將經驗與精神傳承給年輕球員，帶領團隊再創高峰。

台灣大哥大推總價值逾26,000元mo幣中場挑戰賽　掀萬名球迷互動熱潮

台灣大哥大加碼推出總價值超過26,000元的mo幣應援活動，打造「台灣大哥大 THE BEAST」中場挑戰賽，由總經理林之晨頒發mo幣及「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」體驗序號予獲勝球迷；同時推出互動CAM遊戲，邀請球迷比出林志傑不同時期的招牌動作，並寫下祝福留言。更有球迷遠從南美洲飛來，在告白留言板寫下「從南美飛15,000km、FOR BEAST！」；也有球迷從學生時期便一路支持，在留言板寫下「謝謝我的青春，林志傑」。

「林志傑引退週」兩場賽事累計觀賽人數達27,000人，吸引大批球迷進場見證「野獸」本季勇士主場例行賽最終戰。昨日賽程中，林志傑全力投入比賽，帶領球隊奪下勝利。引退儀式上播放紀錄影片，回顧其自學生時期一路走至職業巔峰的歷程。隨後家人登台獻花致意，為長達26年的籃球生涯送上陪伴與祝福。

台籃首創球員「引退週」、專屬歌曲《THANK YOU BEAST》　 野獸精神感動新世代台灣選手

「THE BEAST－12 FOR 12」是台灣職籃史上首場以球員為核心打造的「引退週」，更首度跨界攜手歌手(小男孩樂團)，為球員量身打造專屬引退歌曲《THANK YOU BEAST》於昨日完整曝光。歌曲中特別收錄林志傑家人的獻唱段落，讓傑哥在現場聽到後眼眶泛紅。歌曲以「感謝」與「傳承」為創作主軸，透過抒情搖滾曲風唱出林志傑一路走來的堅持與榮耀，象徵「野獸精神」持續延續。

林志傑表示，真的很感謝所有到場的球迷、一路陪伴的隊友與教練，以及長期支持我的家人與朋友。回顧整個籃球生涯，從旅外到回到台灣，每一個選擇、每一段歷程，對我來說都非常重要，也讓我成為今天的自己。回到台灣後，能與臺北富邦勇士一起並肩作戰，完成三連霸，是我職業生涯中很珍貴的一段回憶；在中華隊的經歷，也讓我持續學習與成長。一路走來，我始終告訴自己，不去多想，只專注在訓練與比賽，用努力去回應每一次挑戰。謝謝所有球迷長期的支持與陪伴，沒有你們，就沒有「野獸」的存在。也感謝我的家人，一直在背後給我力量。未來，我會把這份對籃球的熱愛延續下去，用不同的方式繼續為台灣籃球努力。

這份跨世代的影響力，也讓台灣大哥大運動家族選手們深受感動並到場致敬。台灣大哥大運動家族選手「台灣拳后」林郁婷表示，國中時觀賞台啤與達欣比賽，林志傑在場上的拚戰表現與「態度」精神讓她印象深刻；2013年亞錦賽對戰中國一役，更讓她看見其在關鍵時刻穩住節奏、帶動全隊的領袖風範，深刻體會「球給志傑」的意義，並視其為重要精神指標。郁婷笑說，身為同樣姓林的「林家班」小粉絲，倍感親近與榮耀，這份精神也長年影響自身運動生涯。此次能見證傳奇引退別具意義，也想對林志傑說聲「辛苦了，謝謝你」。

台灣大哥大運動家族選手黃筱雯表示，國中時期因為關注台啤比賽、看到林志傑在場上的表現而受到啟發，曾萌生加入籃球隊的想法。無論是籃球或拳擊，運動員對於堅持、紀律與勝利的渴望都是一樣的。看著這樣一位長期在場上帶給大家力量的球員告別賽場，雖然不捨，但更多的是敬佩。台灣大哥大長期支持運動員，讓我們在追求成績的路上有穩定的後盾，不只是資源上的支持，更是一種被肯定、被相信的力量，讓我能更專心投入訓練，持續挑戰更好的自己。

此外，林郁婷與黃筱雯也於場外周邊親自體驗台灣大代理遊戲《FreeDunk》，在虛擬球場互動挑戰，讓「球給志傑」從場內延伸至場外，呼應「Open Possible 能所不能」的品牌精神。

▲▼台灣大哥大,富邦集團,董事長蔡明忠,林志傑。（圖／台灣大哥大）

▲台灣大哥大運動家族選手林郁婷(左1)與黃筱雯(右1)於現場體驗台灣大代理遊戲。

台灣大哥大社群號召「野獸」球迷 共同投稿「那些年，我們一起追的野獸」熱血時光

延續現場應援熱度，台灣大哥大同步推出社群活動，邀請熱愛「野獸」的球迷分享心中難忘的拚戰瞬間。即日起至4月15日中午12:00，至台灣大哥大Facebook粉絲專頁按讚，並於指定貼文留言標記好友，分享專屬於自己的「野獸時刻」，無論是經典比賽、關鍵進球或並肩追賽的回憶，皆有機會獲得林志傑《FreeDunk》簽名球衣或簽名球等限量好禮。

台灣大MyVideo「運動直播館」連續兩日賽程全程直播登入免費看，並串聯中職等多元運動賽事內容，帶動該館觀看熱度提升，周末「運動直播館」觀看高峰較平日成長超過8成，讓球迷無論身在何處，皆能即時見證「野獸」在球場告別的榮耀時刻。

關鍵字： 台灣大哥大富邦集團董事長蔡明忠林志傑

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