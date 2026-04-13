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日媒剖析徐若熙赴日好投　韓媒：台灣投手崛起、韓國投手全滅

▲徐若熙。（圖／截自X）

▲徐若熙。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

徐若熙能在本季直接進入一軍開季輪值，關鍵轉折點來自2月在台北大巨蛋對中華隊的交流賽。當時他以軟銀球員身分先發，飆出158公里火球、主投3局無失分，讓總教練小久保裕紀改變原先規劃，原本考量WBC後疲勞，打算安排強化訓練期，但最終決定讓他直接以先發身分投入開季。

長期採訪福岡軟銀的日本資深記者田尻耕太郎，以「『台灣至寶』徐若熙日職前2戰證明身價，教頭轉念的關鍵身影」為題撰寫深度報導，點出徐若熙在日職開季兩場先發所展現的價值與潛力。

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徐若熙本季日職初登板對樂天金鷲主投6局無失分奪勝，第二戰回到福岡巨蛋面對西武獅，雖在首局被敲陽春砲失掉生涯首分，但隨後穩住陣腳，最終投滿7局僅失1分，雖然最終他吞下日職首敗，但目前累計1勝1敗、防禦率0.69，整體表現仍相當亮眼。

報導指出，原先軟銀對是否讓徐若熙進入開季輪值仍持保留態度，直到2月台北大巨蛋交流賽，他代表球隊先發對中華隊飆出158公里火球、3局無失分，徹底改變教練團想法。對此，小久保裕紀表示，「看到那場比賽後，我的想法改變了。原本認為他打完WBC會有疲勞，打算安排強化訓練，但他已經調整到完整狀態，也非常想早點在日職登板。」最終球團決定先讓他以先發身分出賽，並透過實戰觀察狀況。

軟銀CBO城島健司也表示，「我們認為他已經具備在日職立足的能力，但並不覺得現在就是他的巔峰。在球隊的科技與科學化訓練下，他還能成長為更具規模的投手。」顯示球團對其長期培養的期待。

田尻耕太郎也形容，徐若熙投球時的沉穩氣質，讓人聯想到昔日王牌攝津正，特別是出手動作的平衡與精準控球。以他過去在中職114局僅14次四壞的數據來看，優異控球將成為他在日職立足的重要武器。

此篇報導也被韓媒關注，《體育朝鮮》以「『QS（優質先發）連發＋防禦率0.69』在亞洲最強的日本也通用的台灣投手…韓國投手全滅」為題報導。

文中除了描述徐若熙在軟銀崛起的過程，也提及最近台灣出身投手已不只是挑戰日本舞台。古林睿煬、孫易磊（以上日本火腿鬥士）、宋家豪（樂天）等人都在先發與牛棚中扮演主力角色。過去像宣銅烈（中日龍）、林昌勇（養樂多燕子）、吳昇桓（阪神虎）等韓職頂級投手也曾在日本繳出優異表現，但如今幾乎銷聲匿跡，形成對比。近年台灣棒球以優秀投手力受到矚目，相較之下韓國在新生代投手培養上失敗，也反映在國際賽的苦戰表現。

關鍵字： 徐若熙軟銀日職台灣投手WBC

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