運動雲

>

黎克穩住兄弟牛棚但牽動輪值　德保拉復出時機成關鍵變數

▲中信兄弟先發投手黎克。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟先發投手黎克。（圖／中信兄弟）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟12日作客樂天桃猿止住6連敗，黎克角色從先發改為牛棚功不可沒，扛四局僅失1分，讓原本搖搖欲墜的牛棚穩定下來。隨著投手調度出現變化，德保拉復出時機也備受關注，牽動球隊洋投輪值布局。

黎克過去在阪神虎以牛棚角色為主，轉戰兄弟之後改扛先發，前兩戰表現不如預期。過去主要擔任中繼後援投手，出賽23場僅3場先發，繳出2勝1敗、7次中繼成功、防禦率1.93的優異成績。轉戰中職中信兄弟後先發表現不理想，球團決定讓他回到較熟悉的牛棚角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黎克3月29日對富邦悍將先發4局失4分，4月5日對統一獅再投4局失6分，防禦率升至11.25，10日是他首次後援出賽。平野惠一透露，讓他調往後援的主因是「強化牛棚戰力」。投手教練王建民指出，黎克壞球率偏高、壓制力不足，而且連兩場未滿5局，體力也是問題。

黎克繼10日之後，11日接在頂替先發的左投魏碩成之後，擔任第三任投手，從第3局投到第6局，首局面對滿壘危機順利化解，第5局遭到李勛傑轟出全壘打失1分，隨後都沒有再失分。在兄弟火力支援下，不但團隊止敗，黎克也拿下中職生涯首次中繼成功，兄弟牛棚防禦率降至5.25，仍是6隊最高。

雖然黎克回到熟悉位置能穩住牛棚，不過兄弟在洋投選擇上仍有變數。除了勝騎士、羅戈之外，德保拉剛在8日於二軍先發5局失2分拿下勝投；另兩位洋投方面，馬奎爾在二軍兩戰都是後援，陶樂近兩戰在二軍先發都未滿4局吞敗。

未來將維持兩名洋投先發輪值，或待德保拉準備就緒拉上一軍，仍有待教練團調度考驗。德保拉去年6月4日因肩傷報銷後，於3月20日相隔289天再度踏上中職投手丘，目前已在二軍出賽兩場。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

霸氣！奧運金牌補頒1千萬台幣獎金　運動部長李洋喊話「全捐了」

霸氣！奧運金牌補頒1千萬台幣獎金　運動部長李洋喊話「全捐了」

大谷翔平對決賽揚強投迪葛隆首球開轟　連續46場上壘緊追隊史第4

大谷翔平對決賽揚強投迪葛隆首球開轟　連續46場上壘緊追隊史第4

大谷翔平開轟被敬遠響起噓聲　佐佐木朗希控球亂流道奇2比5遭逆轉

大谷翔平開轟被敬遠響起噓聲　佐佐木朗希控球亂流道奇2比5遭逆轉

野獸引退有遺憾？　林志傑：整個職業未能合作很可惜

野獸引退有遺憾？　林志傑：整個職業未能合作很可惜

佐佐木朗希投4局每局都出現保送　羅伯斯賽前強調「正確失投」

佐佐木朗希投4局每局都出現保送　羅伯斯賽前強調「正確失投」

道奇拍板6人輪值不變　山本、大谷接力對大都會先發

道奇拍板6人輪值不變　山本、大谷接力對大都會先發

佐佐木朗希「習慣動作」遭看穿？　美媒指出跑者出現明顯暗號

佐佐木朗希「習慣動作」遭看穿？　美媒指出跑者出現明顯暗號

跨不過國家隊捕手高牆　西田明央引退轉任兄弟教練吐心聲

跨不過國家隊捕手高牆　西田明央引退轉任兄弟教練吐心聲

兄弟止敗！王威晨賽前喊「同一條船」激勵　王政順怒吼意外成亮點

兄弟止敗！王威晨賽前喊「同一條船」激勵　王政順怒吼意外成亮點

野獸引退有懸念？　林志傑談「再戰一年」：再想一下吧

野獸引退有懸念？　林志傑談「再戰一年」：再想一下吧

被問「炎亞綸和汪東城有聯絡嗎」　辰亦儒笑了：這麼尷尬的問題！

熱門新聞

霸氣！奧運金牌補頒1千萬台幣獎金　運動部長李洋喊話「全捐了」

大谷翔平對決賽揚強投迪葛隆首球開轟　連續46場上壘緊追隊史第4

大谷翔平開轟被敬遠響起噓聲　佐佐木朗希控球亂流道奇2比5遭逆轉

野獸引退有遺憾？　林志傑：整個職業未能合作很可惜

佐佐木朗希投4局每局都出現保送　羅伯斯賽前強調「正確失投」

道奇拍板6人輪值不變　山本、大谷接力對大都會先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1奧運金牌獲1千萬獎金　李洋喊話全捐了

2大谷翔平對決迪葛隆首球開轟

3佐佐木朗希控球亂流道奇2比5遭逆轉

4林志傑：整個職業未能合作很可惜

5羅伯斯強調佐佐木朗希「正確失投」

最新新聞

1沉默殺手林昀儒　T聯賽回台主場出擊

2日媒深度剖析徐若熙好投

3湖人奪西區第4種子　季後賽首輪碰火箭

4黎克穩住兄弟牛棚但牽動輪值

5公鹿更衣室有毒　主帥瑞佛斯下台

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【怎麼可以】布萊恩跟朴星垠合比愛心！球迷狂給哀嚎聲抗議

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

【凡事不能只看表面】布萊恩跳三振舞屁股賣力狂扭XD

【富邦新三振舞】李珠珢一跳全場心情都變好了????

【好大的膽子】艾薇見粉絲合照「禮貌蹲」立刻直呼本名教訓XD

【乾嘔一天】恐怖宵夜！永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」

【警察好暖】沒想到會被回應！小迷弟朝警車熱情打招呼 竟獲超溫馨回禮❤

小賈斯汀在台上用YT 　凱蒂佩芮：還好有買會員

BTS演唱會驚險意外！　攝影大哥雨中墜落舞台
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366