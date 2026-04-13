黎克穩住兄弟牛棚但牽動輪值　德保拉復出時機成關鍵變數

▲中信兄弟先發投手黎克。（圖／中信兄弟）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟12日作客樂天桃猿止住6連敗，黎克角色從先發改為牛棚功不可沒，扛四局僅失1分，讓原本搖搖欲墜的牛棚穩定下來。隨著投手調度出現變化，德保拉復出時機也備受關注，牽動球隊洋投輪值布局。

黎克過去在阪神虎以牛棚角色為主，轉戰兄弟之後改扛先發，前兩戰表現不如預期。過去主要擔任中繼後援投手，出賽23場僅3場先發，繳出2勝1敗、7次中繼成功、防禦率1.93的優異成績。轉戰中職中信兄弟後先發表現不理想，球團決定讓他回到較熟悉的牛棚角色。

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黎克3月29日對富邦悍將先發4局失4分，4月5日對統一獅再投4局失6分，防禦率升至11.25，10日是他首次後援出賽。平野惠一透露，讓他調往後援的主因是「強化牛棚戰力」。投手教練王建民指出，黎克壞球率偏高、壓制力不足，而且連兩場未滿5局，體力也是問題。

黎克繼10日之後，11日接在頂替先發的左投魏碩成之後，擔任第三任投手，從第3局投到第6局，首局面對滿壘危機順利化解，第5局遭到李勛傑轟出全壘打失1分，隨後都沒有再失分。在兄弟火力支援下，不但團隊止敗，黎克也拿下中職生涯首次中繼成功，兄弟牛棚防禦率降至5.25，仍是6隊最高。

雖然黎克回到熟悉位置能穩住牛棚，不過兄弟在洋投選擇上仍有變數。除了勝騎士、羅戈之外，德保拉剛在8日於二軍先發5局失2分拿下勝投；另兩位洋投方面，馬奎爾在二軍兩戰都是後援，陶樂近兩戰在二軍先發都未滿4局吞敗。

未來將維持兩名洋投先發輪值，或待德保拉準備就緒拉上一軍，仍有待教練團調度考驗。德保拉去年6月4日因肩傷報銷後，於3月20日相隔289天再度踏上中職投手丘，目前已在二軍出賽兩場。