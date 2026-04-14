老將射手K湯多項數據創生涯新低　談獨行俠未來坦言「不確定」

▲湯普森（Klay Thompson）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠本季以26勝56敗作收，連續2年無緣季後賽，戰績大幅下滑，在球隊動盪之際，老將射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）也坦言對未來充滿不確定性。

湯普森於2024年休賽季與金州勇士分道揚鑣後，轉投獨行俠，原本期待與唐西奇（Luka Dončić）、厄文（Kyrie Irving）組成核心陣容，延續球隊2024年打進總決賽的氣勢，不過本季他多數時間改從替補出發，角色份量明顯縮減，表現也未能達到巔峰水準。

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談到未來動向，湯普森透過《達拉斯晨報》發布的影片表示，「這是個很難回答的問題，我不確定，我確實還有合約在身，但在達拉斯這段時間，我也學到事情可以瞬間改變，我現在只想好好享受比賽，並盡全力做到最好。」

這位4屆NBA總冠軍得主也進一步談到球員的現實處境，他指出，「成為NBA球員最困難的部分在於，人們以為球隊付你薪水是因為你打破紀錄或贏得冠軍，但實際上，他們付你薪水是因為你必須能夠被交易、長時間在外奔波遠離家人、經歷傷病，以及許多一般球迷看不到的困難。」

數據方面，湯普森本季出賽69場，場均僅11.7分、命中率39.3%，另有2.1籃板、1.4助攻，上場時間21.7分鐘，皆為生涯新低。收官戰對戰芝加哥公牛，他在10分鐘內投進4記三分球，攻下12分。