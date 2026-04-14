運動雲

>

老將射手K湯多項數據創生涯新低　談獨行俠未來坦言「不確定」

▲湯普森（Klay Thompson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森（Klay Thompson）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠本季以26勝56敗作收，連續2年無緣季後賽，戰績大幅下滑，在球隊動盪之際，老將射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）也坦言對未來充滿不確定性。

湯普森於2024年休賽季與金州勇士分道揚鑣後，轉投獨行俠，原本期待與唐西奇（Luka Dončić）、厄文（Kyrie Irving）組成核心陣容，延續球隊2024年打進總決賽的氣勢，不過本季他多數時間改從替補出發，角色份量明顯縮減，表現也未能達到巔峰水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到未來動向，湯普森透過《達拉斯晨報》發布的影片表示，「這是個很難回答的問題，我不確定，我確實還有合約在身，但在達拉斯這段時間，我也學到事情可以瞬間改變，我現在只想好好享受比賽，並盡全力做到最好。」

這位4屆NBA總冠軍得主也進一步談到球員的現實處境，他指出，「成為NBA球員最困難的部分在於，人們以為球隊付你薪水是因為你打破紀錄或贏得冠軍，但實際上，他們付你薪水是因為你必須能夠被交易、長時間在外奔波遠離家人、經歷傷病，以及許多一般球迷看不到的困難。」

▲湯普森（Klay Thompson）。（圖／達志影像／美聯社）

數據方面，湯普森本季出賽69場，場均僅11.7分、命中率39.3%，另有2.1籃板、1.4助攻，上場時間21.7分鐘，皆為生涯新低。收官戰對戰芝加哥公牛，他在10分鐘內投進4記三分球，攻下12分。

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠湯普森

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平第1棒DH　挑戰連46場上壘、連3戰首打席開轟

大谷翔平第1棒DH　挑戰連46場上壘、連3戰首打席開轟

大谷翔平嚇壞！超混亂打席驚險連發　捕手傳球險砸頭又突喊暫停

大谷翔平嚇壞！超混亂打席驚險連發　捕手傳球險砸頭又突喊暫停

霸氣！奧運金牌補頒1千萬台幣獎金　運動部長李洋喊話「全捐了」

霸氣！奧運金牌補頒1千萬台幣獎金　運動部長李洋喊話「全捐了」

悍將領隊證實：新竹球場那一撲讓林哲瑄萌生引退念頭

悍將領隊證實：新竹球場那一撲讓林哲瑄萌生引退念頭

「把球打爆了！」賈吉轟187公里怪力彈　本季MLB最速

「把球打爆了！」賈吉轟187公里怪力彈　本季MLB最速

日媒剖析徐若熙赴日好投　韓媒：台灣投手崛起、韓國投手全滅

日媒剖析徐若熙赴日好投　韓媒：台灣投手崛起、韓國投手全滅

徐若熙牛棚練投23球　下一戰先發確定！17日主場迎戰歐力士

徐若熙牛棚練投23球　下一戰先發確定！17日主場迎戰歐力士

跨不過國家隊捕手高牆　西田明央引退轉任兄弟教練吐心聲

跨不過國家隊捕手高牆　西田明央引退轉任兄弟教練吐心聲

黎克穩住兄弟牛棚但牽動輪值　德保拉復出時機成關鍵變數

黎克穩住兄弟牛棚但牽動輪值　德保拉復出時機成關鍵變數

悍將左投陳品宏生涯初先發　兄弟主場拚首次連勝強碰後勁

悍將左投陳品宏生涯初先發　兄弟主場拚首次連勝強碰後勁

【第11度停駕】白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠見見「老朋友」

熱門新聞

大谷翔平第1棒DH　挑戰連46場上壘、連3戰首打席開轟

大谷翔平嚇壞！超混亂打席驚險連發　捕手傳球險砸頭又突喊暫停

霸氣！奧運金牌補頒1千萬台幣獎金　運動部長李洋喊話「全捐了」

悍將領隊證實：新竹球場那一撲讓林哲瑄萌生引退念頭

「把球打爆了！」賈吉轟187公里怪力彈　本季MLB最速

日媒剖析徐若熙赴日好投　韓媒：台灣投手崛起、韓國投手全滅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平第1棒DH　挑戰2大紀錄

2大谷翔平嚇死！超混亂打席驚險連發

3奧運金牌獲1千萬獎金　李洋喊話全捐了

4領隊全說了！林哲瑄新竹重傷後想引退

5把球打爆了！賈吉轟187公里怪力彈

最新新聞

1田徑公開賽更名新北復辦　侯友宜這麼說

2太空人投手競爭　鄧愷威有機會回先發

3大谷逼近亞洲紀錄！道奇完封大都會

4南人祭三連戰登場！獅鷹雙城對決

5里夫斯無限期缺陣　首輪出戰機率低

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

桃猿本土投手群擊敗勝騎士！　曾豪駒：這是寶貴經驗

【怎麼可以】布萊恩跟朴星垠合比愛心！球迷狂給哀嚎聲抗議

【起駕第一天四媽會】白沙屯粉紅超跑「衝進鎮瀾宮」

【粉紅超跑甩尾】轎班大哥摔倒！網喊平安：3位女神Turbo全開

【一身西裝耍酷】家寧一家四口再開庭　侵占收益又逃漏稅

【可以當C位了吧！】爸爸陪女兒跳ITZY夯曲...一開跳秒變主角

【蛤你說啥】當哈士奇遇到泥巴坑：規矩是什麼？能吃嗎？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366