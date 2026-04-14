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字母哥震驚瑞佛斯下課：一起共事很棒　公鹿恐迎劇變休賽季

▲瑞佛斯（Doc Rivers）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞佛斯（Doc Rivers）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

密爾瓦基公鹿宣布解雇總教練瑞佛斯（Doc Rivers），引發外界關注，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在得知消息後坦言「震驚」，也公開表達對瑞佛斯的高度肯定。

公鹿本季戰績崩盤至32勝50敗，創下自2013-14賽季（15勝67敗）以來最差成績，也成為球隊決定換帥的關鍵原因，值得一提的是，當年正是安戴托昆波的新秀球季，如今再次經歷低潮，形成某種程度的輪迴。

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儘管球隊表現不佳，安戴托昆波仍多次力挺瑞佛斯，即便對方最終遭到解雇，立場依舊未變，他透過體育主播史克弗斯基（Jeff Skversky）發布的影片表示，「25年的執教生涯本身就是一項成就，他是一位非常出色的教練，再加上將近15年的球員生涯，他在NBA已經待了30、40年，他絕對是NBA傳奇，是名人堂等級人物，能和他一起共事是很棒的經驗。」

瑞佛斯在公鹿期間簽下4000萬美元合約，仍剩下一年任期，執教期間累積97勝103敗，並連續3年止步季後賽首輪，儘管曾在2024年帶隊拿下NBA盃冠軍，但整體表現仍未達球隊期待。

此外，瑞佛斯已入選2026年名人堂，他過去曾率領波士頓塞爾提克奪得2008年總冠軍，並於2000年榮獲年度最佳教練，執教資歷深厚。

然而，本季公鹿深陷交易傳聞與內部問題，整體戰績未見起色，也讓管理層最終做出換帥決定，安戴托昆波曾表示，自己尚不確定下季是否仍會留在密爾瓦基。

關鍵字： NBA密爾瓦基公鹿瑞佛斯字母哥安戴托昆波

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