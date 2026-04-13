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暖！樂天女孩穆又甯帶傷背帶上陣　崔荷潾當「左手」神救援

▲穆又甯受傷，崔荷潾主動說當「左手」合體應援。（圖／樂天桃猿提供）

▲穆又甯受傷，崔荷潾主動說當「左手」合體應援。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天女孩穆又甯（原名小紫）11日帶傷現身球場應援，左肩掛著背帶仍堅持上場，畫面讓粉絲相當心疼。她也親自回應外界質疑，並感謝隊友力挺，其中崔荷潾主動充當「左手」，兩人合體應援成為焦點。

穆又甯透露，傷勢起於3月30日排練時的輕微不適，原以為只是久未應援的痠痛，未料隔天回到主場後疼痛加劇，甚至影響抬手動作。直到4月2日開車時發現連握方向盤都有困難，才驚覺不對，經醫師檢查確診為左肩旋轉肌腱磨損發炎，需休養約3週，否則恐反覆復發。

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儘管醫師建議休息，穆又甯仍選擇完成既定班表，連兩天背帶上陣，展現對舞台的堅持。期間隊友們給予不少支持，崔荷潾更主動提出擔任她的「左手」，協助完成舞蹈動作，兩人培養出絕佳默契。穆又甯笑說，「沒想到我們這麼有默契，真的很可愛。」另外同樣養傷中的熊霓也特地傳訊關心，讓她備感溫暖。

▲崔荷潾。（圖／樂天桃猿提供）

▲崔荷潾。（圖／樂天桃猿提供）

對於球迷建議是否應暫停演出，穆又甯解釋，因班表難以調整，加上球團體諒，已暫停開場與中場舞蹈，專心進行復健。她預計約12天後再完整回歸，期間將透過電療、熱敷與藥物治療加速恢復。

迎接新球季與新名字，穆又甯也笑說，希望大家能記住正確發音，並計畫多拍攝短影音舞蹈作品，與粉絲分享更多不同面貌。

▲穆又甯。（圖／樂天桃猿提供）

▲穆又甯。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 穆又甯崔荷潾樂天桃猿肩傷球場應援

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