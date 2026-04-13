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跨不過國家隊捕手高牆　西田明央引退轉任兄弟教練吐心聲

▲前日職養樂多隊捕手西田明央新球季將擔任中信兄弟打擊教練。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲前日職養樂多隊捕手西田明央新球季將擔任中信兄弟打擊教練。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者楊舒帆／綜合報導

前日職養樂多捕手西田明央在2024年球季後引退，本季轉戰台灣，擔任中信兄弟打擊策略教練，展開教練生涯新篇章。回顧14年職棒路，他坦言，長年在日本代表級捕手中村悠平的光環下競爭，逐漸認清現實，「在同一個舞台上，我贏不了。」

西田出身北海道北照高校，2010年選秀第3指加盟養樂多，14年都效力同一球隊，累計出賽310場，留下打擊率2成11、17轟、65打點成績。根據日媒《Full Count》專訪，職業生涯中，他始終在思考如何在球隊中找到定位，「我一直在想自己的角色是什麼，為了生存下去，要找到可以切入的縫隙。」

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面對中村悠平這道高牆，西田選擇不正面衝撞，而是尋找差異化。他細心觀察對方配球與場上動作，試圖從中找出突破口，同時也在守備與打擊之間尋求機會。不過他坦言，「其實沒有真的成功過」，只能不斷透過訓練提升自己，「為了生存，就是拼命練習。」

隨著年資增加，他逐漸體認到差距，「曾經也很拚命想搶下先發，但在同樣的層級競爭，發現以自己的潛力很難勝出。」即便如此，他仍持續在隊中尋找定位，努力延續職業生涯。

2024年休賽季接獲戰力外通知時，他並不意外，「其實一直有心理準備。如果有機會當然想再打，但沒有的話就乾脆結束。」雖然心中仍抱持「或許還能再打一年」的想法，但最終選擇接受現實，為球員生涯畫下句點。

引退後，西田回到母校北照高校擔任技術顧問，正式踏入教練領域。他坦言，指導並不容易，「同樣的話，選手的理解卻完全不同，所以需要不斷調整說法。」在實務中不斷摸索屬於自己的教學方式。

今年他將舞台轉往台灣，加入中信兄弟教練團。面對新環境，他直言最大挑戰來自語言，「來到這裡之後更困難，語言的隔閡很明顯，但我相信會慢慢適應。」

回顧球員生涯，他坦言「很多事情都做不到」，但這些經驗也成為未來養分。「我能理解那些不順利選手的心情，希望能幫助他們。」帶著14年的累積與體悟，西田明央正以不同身分，在異地展開全新挑戰。

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