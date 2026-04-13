賈吉9局開轟仍難救主　洋基遭光芒橫掃吞5連敗

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約洋基台灣時間13日作客對戰坦帕灣光芒，以4比5吞敗，3連戰遭對手橫掃，近期苦吞5連敗，儘管主炮賈吉（Aaron Judge）轟出本季第4號全壘打，仍無力帶領球隊止跌。

洋基此役由25歲右投施利特勒（Cam Schlittler）先發，開局即失1分，第2局再度出現亂流，單局被敲3支安打再丟2分，讓光芒拉開差距。施利特勒最終投完5局退場，被敲出7安、失3分，有8次三振，賽後防禦率為2.49。

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打線方面，洋基前6局遭到壓制未能得分，直到第7局才突破僵局攻下2分，一度將比分追至僅落後1分，不過牛棚在7、8兩局接連失分，讓光芒再度擴大領先至5比2。

9局上，賈吉轟出一發2分全壘打試圖反攻，但最終仍無法扭轉戰局。此役他3打數1安打，另選到1次保送，貢獻2分打點並跑回2分，賽後打擊率為0.218。