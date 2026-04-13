太空人先發再傷1人！鄧愷威輪值機會浮現　總經理親點名

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

休士頓太空人先發投手布朗（Hunter Brown）因傷進入傷兵名單，總經理達納・布朗（Dana Brown）受訪表示仍持樂觀態度，同時也透露球隊將評估輪值調整方案，其中旅美投手鄧愷威被點名有機會納入六人輪值，成為關注焦點。

太空人13日（台灣時間）對戰水手以1比6落敗，頂替布朗先發的波頓（Cody Bolton）在第2局因防護員上場檢查後退場，球團回應為背部不適。本次客場之旅，太空人已經有3名先發投手因傷提前退場，輪值戰力面臨考驗。

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總經理達納・布朗在比賽轉播中談到投手布朗傷勢時表示，「我們會保持樂觀，他感覺還不錯，沒有像一些比較嚴重的傷勢那樣糟。他自己也很有信心，等週一回到休士頓接受檢查後，才會更清楚狀況。」

談到先發輪值調整，總經理布朗指出球隊在休賽季補進多名投手正是為了應對傷病，「你必須要有深度。去年我們遇到很多傷兵，今年補進不少投手，如果能撐過去，我們會動用一些人手，也可能讓牛棚投手重新拉長局數。」

至於原本預計在4月10日展開連續13場賽程時採用六人輪值的計畫，是否會因傷勢出現變數，達納・布朗坦言，「這是我們接下來幾天會討論的事情。」

達納・布朗進一步點名多位可能人選，包括鄧愷威、阿里格提（Spencer Arrighetti）、瑞恩（Ryan Weiss），甚至也可將A.J. 布魯博（A.J. Blubaugh）從牛棚拉回先發。此外，3A還有亞歷山大（Jason Alexander）與戈登（Colton Gordon）等投手可用，強調球隊仍具備足夠深度應對調整需求。