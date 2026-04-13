林盛恩捨二刀流5局無安打旅美生涯首勝！　莊陳仲敖回2A好投開胡

▲林盛恩。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美投手表現亮眼，紅雀2A林振瑋中繼4局僅被敲1安打、飆出3次三振，控球明顯回穩；同樣回到2A出賽的莊陳仲敖先發5.2局失1分，繳出優質內容並拿下本季首勝；而紅人1A林盛恩本季專心投手發展，先發5局無安打好投，摘下生涯首勝，三名投手皆有亮眼演出。

原本規劃二刀流發展的林盛恩，本季決定專心擔任投手，此戰在紅人1A對戰老虎1A先發登板。隊友在1局上就提供3分火力支援，他於1局下先投出保送，但隨後連續製造兩個滾地球並飆出三振完成該局。2局下兩出局後因隊友失誤讓對手上壘，仍穩定收尾；3局下首度投出三上三下，4局下雖再投出保送，但隨即連飆2K未失分，5局下再度三上三下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林盛恩此役主投5局，用71球、其中43球為好球，全場未被敲出安打，送出2次保送、5次三振，展現壓制力，前一戰1.1局失2分後做出修正，此戰隊友火力支援，以14比0大勝，他也順利拿下生涯首勝。

莊陳仲敖本季自運動家3A回到2A後迎來首戰，擔任先發投手，前5局僅因1次保送讓對手上壘，展現壓制力。直到6局下兩出局後，被轟出陽春全壘打，吞下此役唯一安打與唯一失分，隨後退場。

莊陳仲敖全場投81球、48顆好球，主投5.2局失1分，送出5次三振，順利拿下本季首勝。回顧他在3A的2場出賽，合計7.2局被敲13安、包含2轟，失9分（8分責失），此役回到2A後找回控球手感，也成功收下勝投。

紅雀2A此戰交手道奇2A，前兩任投手合計失掉7分陷入落後，林振瑋於5局上登板，先讓對手三上三下。6局上1出局後被敲安打，跑者再靠暴投推進至二壘，不過他隨即製造二壘滾地球與右外野飛球化解危機。7局上再度投出三上三下，8局上雖先投出保送，仍連續解決3名打者完成任務。最終紅雀以2比7落敗。

林振瑋此役中繼4局，用56球其中37球為好球，僅被敲1安打，送出3次三振與1次保送。相較前一場2.2局投出4次保送失1分，此戰控球明顯改善，防禦率降至1.35。