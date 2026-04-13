運動雲

>

林盛恩捨二刀流5局無安打旅美生涯首勝！　莊陳仲敖回2A好投開胡

▲▼亞錦賽中華隊，林盛恩。（圖／中華棒協提供）

▲林盛恩。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美投手表現亮眼，紅雀2A林振瑋中繼4局僅被敲1安打、飆出3次三振，控球明顯回穩；同樣回到2A出賽的莊陳仲敖先發5.2局失1分，繳出優質內容並拿下本季首勝；而紅人1A林盛恩本季專心投手發展，先發5局無安打好投，摘下生涯首勝，三名投手皆有亮眼演出。

原本規劃二刀流發展的林盛恩，本季決定專心擔任投手，此戰在紅人1A對戰老虎1A先發登板。隊友在1局上就提供3分火力支援，他於1局下先投出保送，但隨後連續製造兩個滾地球並飆出三振完成該局。2局下兩出局後因隊友失誤讓對手上壘，仍穩定收尾；3局下首度投出三上三下，4局下雖再投出保送，但隨即連飆2K未失分，5局下再度三上三下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林盛恩此役主投5局，用71球、其中43球為好球，全場未被敲出安打，送出2次保送、5次三振，展現壓制力，前一戰1.1局失2分後做出修正，此戰隊友火力支援，以14比0大勝，他也順利拿下生涯首勝。

莊陳仲敖本季自運動家3A回到2A後迎來首戰，擔任先發投手，前5局僅因1次保送讓對手上壘，展現壓制力。直到6局下兩出局後，被轟出陽春全壘打，吞下此役唯一安打與唯一失分，隨後退場。

莊陳仲敖全場投81球、48顆好球，主投5.2局失1分，送出5次三振，順利拿下本季首勝。回顧他在3A的2場出賽，合計7.2局被敲13安、包含2轟，失9分（8分責失），此役回到2A後找回控球手感，也成功收下勝投。

紅雀2A此戰交手道奇2A，前兩任投手合計失掉7分陷入落後，林振瑋於5局上登板，先讓對手三上三下。6局上1出局後被敲安打，跑者再靠暴投推進至二壘，不過他隨即製造二壘滾地球與右外野飛球化解危機。7局上再度投出三上三下，8局上雖先投出保送，仍連續解決3名打者完成任務。最終紅雀以2比7落敗。

林振瑋此役中繼4局，用56球其中37球為好球，僅被敲1安打，送出3次三振與1次保送。相較前一場2.2局投出4次保送失1分，此戰控球明顯改善，防禦率降至1.35。

關鍵字： 標籤:林振瑋莊陳仲敖林盛恩美職戰績台灣投手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平對決賽揚強投迪葛隆首球開轟　連續46場上壘緊追隊史第4

大谷翔平對決賽揚強投迪葛隆首球開轟　連續46場上壘緊追隊史第4

大谷翔平開轟被敬遠響起噓聲　佐佐木朗希控球亂流道奇2比5遭逆轉

大谷翔平開轟被敬遠響起噓聲　佐佐木朗希控球亂流道奇2比5遭逆轉

野獸引退有遺憾？　林志傑：整個職業未能合作很可惜

野獸引退有遺憾？　林志傑：整個職業未能合作很可惜

佐佐木朗希投4局每局都出現保送　羅伯斯賽前強調「正確失投」

佐佐木朗希投4局每局都出現保送　羅伯斯賽前強調「正確失投」

佐佐木朗希「習慣動作」遭看穿？　美媒指出跑者出現明顯暗號

佐佐木朗希「習慣動作」遭看穿？　美媒指出跑者出現明顯暗號

野獸引退有懸念？　林志傑談「再戰一年」：再想一下吧

野獸引退有懸念？　林志傑談「再戰一年」：再想一下吧

先爆冷後反彈！衛冕軍臺中17比0大勝　宜蘭再見安驚險保生機

先爆冷後反彈！衛冕軍臺中17比0大勝　宜蘭再見安驚險保生機

喬科維奇後「3賽封王」第一人！辛納蒙地卡羅奪冠　重登球王寶座

喬科維奇後「3賽封王」第一人！辛納蒙地卡羅奪冠　重登球王寶座

完美執行平野必拿先制分指令！　陳俊秀開轟還讚兄弟團隊意識高

完美執行平野必拿先制分指令！　陳俊秀開轟還讚兄弟團隊意識高

兄弟止敗！王威晨賽前喊「同一條船」激勵　王政順怒吼意外成亮點

兄弟止敗！王威晨賽前喊「同一條船」激勵　王政順怒吼意外成亮點

【警察好暖】沒想到會被回應！小迷弟朝警車熱情打招呼 竟獲超溫馨回禮❤

熱門新聞

大谷翔平對決賽揚強投迪葛隆首球開轟　連續46場上壘緊追隊史第4

大谷翔平開轟被敬遠響起噓聲　佐佐木朗希控球亂流道奇2比5遭逆轉

野獸引退有遺憾？　林志傑：整個職業未能合作很可惜

佐佐木朗希投4局每局都出現保送　羅伯斯賽前強調「正確失投」

佐佐木朗希「習慣動作」遭看穿？　美媒指出跑者出現明顯暗號

野獸引退有懸念？　林志傑談「再戰一年」：再想一下吧

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平對決迪葛隆首球開轟

2佐佐木朗希控球亂流道奇2比5遭逆轉

3林志傑：整個職業未能合作很可惜

4羅伯斯強調佐佐木朗希「正確失投」

5朗希「習慣動作」遭看穿？跑者出現暗號

最新新聞

1悍將二軍黃色小鴨逛大街萌翻

2暖！穆又甯帶傷　崔荷潾神救援

3西田明央引退轉任兄弟教練吐心聲

4賈吉開轟仍難救主　洋基遭光芒橫掃

5湯智鈞世界盃首站射下銀牌！

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【怎麼可以】布萊恩跟朴星垠合比愛心！球迷狂給哀嚎聲抗議

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

【凡事不能只看表面】布萊恩跳三振舞屁股賣力狂扭XD

【富邦新三振舞】李珠珢一跳全場心情都變好了????

【好大的膽子】艾薇見粉絲合照「禮貌蹲」立刻直呼本名教訓XD

【乾嘔一天】恐怖宵夜！永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」

【警察好暖】沒想到會被回應！小迷弟朝警車熱情打招呼 竟獲超溫馨回禮❤

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

小賈斯汀在台上用YT 　凱蒂佩芮：還好有買會員
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366