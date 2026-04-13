談朗希投球內容「不認為糟糕」　道奇捕手點出多項課題

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希台灣時間13日對戰德州遊騎兵先發登板，主投4局被敲5安打、失2分，送出6次三振但也出現5次四壞球，賽後與其搭檔的捕手拉辛（Dalton Rushing）表示整體內容其實不差，但也點出多項關鍵課題。

拉辛表示，「老實說，有幾個本來應該能解決的打者卻投出了保送，不過，在對首名打者連續投出四壞球之後，能夠確實重新調整並製造揮空，這點是好的，整體來看，我不認為這是一場糟糕的登板。」

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從數據來看，佐佐木此役投出旅美後單場最多6次三振，但同時也追平個人單場最多的5次四壞球，顯示控球狀態仍存在起伏。

▲拉辛（Dalton Rushing）（左）。（圖／達志影像／美聯社）

針對後續調整方向，拉辛直言，「該做的事情其實一樣，要更積極地面對打者，並且讓球數處於有利情況，這樣一來，打者的球數也會被改變，也更能引誘對方去揮打壞球，實際上，在有跑者的情況下，他是能用指叉球或卡特球先搶到好球數，速球與指叉球也能製造更多的落差。」

此外，對於指叉球表現，佐佐木自評「有變好」，拉辛也給予肯定，「確實比之前更銳利了一點，可以先在好球帶內讓打者看到，再讓球從好球帶逃開，不過同時，如果能在更早的階段就確立好球帶會更好，如果能從第一球就做到這一點，表現會更進一步提升。」