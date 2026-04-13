羅伯斯盛讚大谷翔平單場3度上壘　首打席炸裂迪葛隆印象深刻

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間13日以2比5不敵德州遊騎兵，雖然大谷翔平繳出連續第2場全壘打、本季第5轟，並單場3度上壘，可惜無力改變戰局，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍肯定其打席內容。

此役大谷面對生涯首次對決、兩度賽揚獎得主迪葛隆（Jacob deGrom），首打席即鎖定內角速球，一棒掃向右外野看台。該球擊球初速108.3英里、飛行距離374英尺、仰角39度。

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除全壘打外，大谷全場3度上壘，將連續上壘場次推進至46場。第3局選到四壞保送，第5局則遭敬遠，顯示對手刻意避免正面對決。

不過在比賽後段，關鍵機會未能掌握，第7局落後2分時擊出游擊飛球，第9局則吞下揮空三振，未能再次帶動攻勢。

儘管球隊最終吞敗，羅伯斯仍對大谷面對頂級投手的內容印象深刻，他表示，「特別是第一個打席很好，也選到了保送，當迪葛隆狀態最佳時，是球界最頂尖的投手之一，在那樣的情況下，我認為翔平展現了幾個很好的打席。」