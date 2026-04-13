佐佐木朗希「習慣動作」遭看穿？　美媒指出跑者出現明顯暗號

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希台灣時間13日先發對戰德州遊騎兵，主投4局被敲5安打、失2分，另有6次三振與5次四壞球，最終球隊以2比5落敗，他也吞下本季第2敗。值得一提的是，美媒觀察指出，佐佐木在比賽中可能被對手看穿投球「習慣動作」，引發關注。

美國Podcast節目《Foul Territory》來賓拜爾（Michael Baier）於社群平台分析比賽畫面，指出首局2人出局一、二壘有人時，二壘跑者尼莫（Brandon Nimmo）在佐佐木投球前，出現類似輕微跳動的動作，而該動作與球種之間似乎存在關聯。影片隨後也被《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）轉發，引發進一步討論。

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根據分析，尼莫在面對指叉球與滑球時，幾乎都會在投球前出現跳動反應；反觀速球時則未見此舉。該現象被解讀為跑者可能已提前判讀球種，並透過動作向打者傳遞資訊。

此外，分析也指出，僅在尼莫站上二壘時才出現這類明顯動作，被視為具備「暗號性質」，不過即便跑者從二壘觀察投手習慣並進行傳遞，在現行規則中仍屬合法行為。

儘管目前尚無直接證據證明佐佐木確實被識破，但相關畫面已讓外界開始關注其投球是否存在可被辨識的細微差異。對於仍在適應大聯盟環境的佐佐木而言，如何提升動作一致性、避免被對手提前判讀，恐將成為後續調整的重要課題。