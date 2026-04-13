佐佐木朗希坦言局數「吃不夠」　旅美後單場最多6K因為指叉球

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希台灣時間13日迎戰德州遊騎兵先發登板，主投4局被敲5安打、失2分，另有6次三振與5次四壞球，最終吞下本季第2敗，防禦率升至6.23，賽後他自責坦言局數吃不夠。

佐佐木開局即面臨壓力，首局便讓前兩名打者上壘，不過隨後連續飆出三振化解危機；第2局再度遭遇2人出局二、三壘有人失分危機，仍守住不失分，展現一定抗壓能力。

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然而第3局出現關鍵失投，先被卡特（Evan Carter）敲出陽春全壘打，接著被史密斯（Josh Smith）擊出右外野安打再失1分，最終他於第4局用94球退場，其中53球為好球。

談到本場投球內容，佐佐木坦言，「首先最需要反省的是球數過多，導致無法投更長的局數。」但他也補充指出，「在有得點圈跑者的情況下，首局與第2局能撐住是好的部分，也有成功拿下三振，這些應該算是不錯的地方。」

此役他送出6次三振，為旅美後單場新高，對於三振數增加的原因，佐佐木表示，「應該是因為指叉球狀況不錯，球大多有進到本壘板上方，今天的落差也很好。」

本季至今他尚未奪下勝投，展望後續調整，佐佐木強調，「目前都是投4局、5局，局數還不夠長，還是希望盡量不要增加中繼投手的負擔，在減少失分的同時投更長的局數，這點非常重要。」