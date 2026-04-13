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兄弟止敗！王威晨賽前喊「同一條船」激勵　王政順怒吼意外成亮點

▲中信兄弟王威晨。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟12日作客樂天桃猿，以14比4大勝，終止近期6連敗低潮，成功反彈讓球迷振奮。賽前由隊長王威晨集合喊話的影片也在社群掀起熱議，他強調「贏一起贏，輸一起輸」，凝聚全隊士氣，其中「喊聲王」王政順破音帶頭吶喊更成為話題焦點。

 
 
 
 
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賽前影片中，王威晨針對球隊近期低潮直言，「現在是在比較不好的狀態、在困境中，但在兄弟本來就會有壓力，因為球迷最多。但球迷最多不是我們想要的嗎？」他強調全隊站在同一條船上，應該互相幫助，一起突破困境。

他進一步向隊友喊話，「這次集合的重點就是，贏是一起贏，輸是一起輸，互相幫忙才可以打破現在的困境。」同時也強調對每位隊友的信任，「我一定都是很相信每一位選手，既然已經站在這裡、在這個環境，就是要一起面對。」最後更帶動全隊牽手喊聲，場面相當團結。

影片最後將氣氛推向高潮，王威晨將帶動口號的任務交給「喊聲王阿明」王政順，全隊齊聲「Fighting」，不過王政順卻喊到快破音，反而意外成為另一個亮點。

貼文下方也吸引大學長周思齊留言應援，「啊～～～衝啊～拼啊～啊啊啊啊啊啊啊啊～啊啊啊啊啊嘶～～～～」，替學弟們加油打氣。

回到比賽內容，中信兄弟打線全面甦醒，全場猛敲19支安打火力全開，其中陳俊秀、江坤宇與宋晟睿各敲出一發全壘打，最終以14比4擊敗樂天桃猿，不僅成功止敗，也重新找回團隊氣勢。

▲中信兄弟王威晨。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟王威晨。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟樂天桃猿王威晨喊聲王止敗

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