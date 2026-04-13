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大谷翔平開轟被敬遠響起噓聲　佐佐木朗希控球亂流道奇2比5遭逆轉

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平13日（台灣時間）在主場對戰遊騎兵，以「第一棒、指定打擊」先發出賽，首局首球轟出本季第5發全壘打，完成連續2場開轟。不過先發投手佐佐木朗希4局失2分，球隊最終遭逆轉，以2比5吞敗，連勝止步於2場。

此役遊騎兵先發為曾拿下賽揚獎的迪葛隆（Jacob deGrom），大谷首度對決就在1局下首打席鎖定內角97.9英里（約157.5公里）直球，轟向右中外野看台，僅用1球就擊出先頭打者全壘打，幫助球隊先馳得點，同時將連續上壘場次推進至46場。

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第2打席，大谷在3局1出局一壘有人時與迪葛隆纏鬥至滿球數後選到保送上壘；第3打席，5局2出局二壘有人、具備追平機會時遭故意保送，現場響起噓聲；第4打席，7局1出局一、二壘有人、若開轟可逆轉的關鍵時刻，面對第2任投手拉茲（Shawn Armstrong）擊出游擊飛球出局；第5打席則在9局吞下揮空三振。此役大谷3打數1安打、1打點，另有2保送與1三振。

佐佐木此戰與迪葛隆上演投手戰，首局即面臨無人出局一、二壘危機，但連續三振3名打者化解失分。第2局再度出現一死二、三壘危機仍成功守住。不過3局被卡特（Evan Carter）轟出追平陽春砲，隨後又遭史密斯（Josh Smith）敲出超前安打失分。

佐佐木主投4局用94球，被敲5安打失2分，奪6次三振創下大聯盟生涯最多，但每局都有保送，合計5次四球也追平大聯盟生涯最差紀錄，直到最後控球仍未穩定。最快球速停在98.3英里（約158.2公里）。

佐佐木退場後，牛棚再度失分，道奇雖在7局一度靠塔克（Kyle Tucker）適時安打追回1分，但最終仍遭逆轉，無緣延續連勝氣勢。

關鍵字： 大谷翔平佐佐木朗希遊騎兵道奇MLB

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