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佐佐木朗希投4局每局都出現保送　羅伯斯賽前強調「正確失投」

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希台灣時間13日對戰德州遊騎兵先發登板，主投4局用94球，雖僅失2分，但全場出現「每局都有保送」的5次四壞球，節奏明顯受影響，未能展現壓制力。

此役佐佐木以變化球為主軸，指叉球投出34球，占整體配球34%為最多，四縫線速球31球（33%）、滑球28球（30%），整體變化球比例高達66%，且速球最快球速達98.3英里（約158公里），整體球威仍具水準。

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總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪時表示，「如果能用指叉球投進好球帶，就能壓制對手，在大聯盟也能通用，狀況不好的時候，會投出連打者都絕對不會揮棒的失投球，不論是指叉球，還是98、99英里的四縫線速球，對打者來說都很難掌握，只要是正確的失投，對任何打者都行得通。」

從實際內容來看，佐佐木本場34顆指叉球中，有21球成功搶下好球數，該球種好球率達61.7%，相較過往不穩定的狀況已有改善。

然而關鍵失投仍付出代價，3局面對打者卡特（Evan Carter）時，被鎖定首球四縫線速球轟出陽春砲；隨後又遭史密斯（Josh Smith）擊出右外野適時安打再失1分。

最終佐佐木主投4局，被敲5安打失2分，雖成功將傷害控制在可接受範圍，但也凸顯控球穩定度仍是目前最大課題。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希羅伯斯

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