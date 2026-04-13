大谷翔平對決賽揚強投迪葛隆首球開轟　連續46場上壘緊追隊史第4

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平12日（台灣時間13日）在主場對戰德州遊騎兵之戰，以「第一棒、指定打擊」先發出賽，首局首打席就轟出本季第5號全壘打，連續2場開轟，瞬間點燃全場氣氛。美國轉播單位更驚呼這是一記「奇襲」，連名投出身的球評也忍不住露出笑容。

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這一擊幾乎完美。面對生涯首度交手、曾兩度拿下賽揚獎的迪葛隆（Jacob deGrom），大谷在首球就鎖定97.9英里（約157.5公里）的四縫線速球，擊出初速108.3英里（約174.3公里）、飛行距離374英尺（約114公尺）、仰角39度的右外野全壘打。

這是他生涯第26支首打席全壘打，不僅延續前一戰開轟的手感，也讓自去年8月開始的連續上壘場次推進至「46場」。持續刷新個人生涯紀錄。目前他距離塞伊在1975至1976年球季締造的47場紀錄僅差1場，若再延續火燙手感，將可追平並列道奇隊史第4長連續上壘紀錄。

根據日媒《Full Count》報導，面對這發震撼彈，洛杉磯當地轉播單位《SportsNet LA》主播主播尼爾森（Stephen Nelson）直呼：「只用1球就解決了！首打席全壘打，這就是奇襲！」語氣充滿驚嘆。

更有趣的是，在開轟後約46秒，大谷繞壘回到休息區時，與隊友羅哈斯互動，兩人一起模仿愛犬「Decoy（デコピン）」的可愛姿勢。這個慶祝動作前一天才剛出現，再度上演讓現場氣氛更加歡樂。擔任球評的傳奇投手、通算204勝的赫許海瑟（Orel Hershiser）看到這一幕也忍不住當場大笑，場面既震撼又溫馨。

第2打席，大谷在3局1出局一壘有人時面對迪葛隆，纏鬥至滿球數後選到低角滑球保送上壘。第3打席，5局2出局一壘有人再度對決迪葛隆，首球為壞球後即被宣告敬遠。第4打席，7局1出局一、二壘有人、球隊落後2分時面對拉茲（Jacob Latz），雖積極出棒仍擊成游擊飛球出局，錯失長打逆轉機會。