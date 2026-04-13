運動雲

>

大谷翔平對決賽揚強投迪葛隆首球開轟　連續46場上壘緊追隊史第4

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平12日（台灣時間13日）在主場對戰德州遊騎兵之戰，以「第一棒、指定打擊」先發出賽，首局首打席就轟出本季第5號全壘打，連續2場開轟，瞬間點燃全場氣氛。美國轉播單位更驚呼這是一記「奇襲」，連名投出身的球評也忍不住露出笑容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一擊幾乎完美。面對生涯首度交手、曾兩度拿下賽揚獎的迪葛隆（Jacob deGrom），大谷在首球就鎖定97.9英里（約157.5公里）的四縫線速球，擊出初速108.3英里（約174.3公里）、飛行距離374英尺（約114公尺）、仰角39度的右外野全壘打。

這是他生涯第26支首打席全壘打，不僅延續前一戰開轟的手感，也讓自去年8月開始的連續上壘場次推進至「46場」。持續刷新個人生涯紀錄。目前他距離塞伊在1975至1976年球季締造的47場紀錄僅差1場，若再延續火燙手感，將可追平並列道奇隊史第4長連續上壘紀錄。

根據日媒《Full Count》報導，面對這發震撼彈，洛杉磯當地轉播單位《SportsNet LA》主播主播尼爾森（Stephen Nelson）直呼：「只用1球就解決了！首打席全壘打，這就是奇襲！」語氣充滿驚嘆。

更有趣的是，在開轟後約46秒，大谷繞壘回到休息區時，與隊友羅哈斯互動，兩人一起模仿愛犬「Decoy（デコピン）」的可愛姿勢。這個慶祝動作前一天才剛出現，再度上演讓現場氣氛更加歡樂。擔任球評的傳奇投手、通算204勝的赫許海瑟（Orel Hershiser）看到這一幕也忍不住當場大笑，場面既震撼又溫馨。

第2打席，大谷在3局1出局一壘有人時面對迪葛隆，纏鬥至滿球數後選到低角滑球保送上壘。第3打席，5局2出局一壘有人再度對決迪葛隆，首球為壞球後即被宣告敬遠。第4打席，7局1出局一、二壘有人、球隊落後2分時面對拉茲（Jacob Latz），雖積極出棒仍擊成游擊飛球出局，錯失長打逆轉機會。

關鍵字： 大谷翔平全壘打德州遊騎兵棒球賽赫許海瑟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

野獸引退有遺憾？　林志傑：整個職業未能合作很可惜

野獸引退有遺憾？　林志傑：整個職業未能合作很可惜

大谷翔平對決賽揚強投迪葛隆首球開轟　連續46場上壘緊追隊史第4

大谷翔平對決賽揚強投迪葛隆首球開轟　連續46場上壘緊追隊史第4

野獸引退有懸念？　林志傑談「再戰一年」：再想一下吧

野獸引退有懸念？　林志傑談「再戰一年」：再想一下吧

先爆冷後反彈！衛冕軍臺中17比0大勝　宜蘭再見安驚險保生機

先爆冷後反彈！衛冕軍臺中17比0大勝　宜蘭再見安驚險保生機

完美執行平野必拿先制分指令！　陳俊秀開轟還讚兄弟團隊意識高

完美執行平野必拿先制分指令！　陳俊秀開轟還讚兄弟團隊意識高

快訊／林志傑退役下一步確定　接任富邦勇士副領隊

快訊／林志傑退役下一步確定　接任富邦勇士副領隊

喬科維奇後「3賽封王」第一人！辛納蒙地卡羅奪冠　重登球王寶座

喬科維奇後「3賽封王」第一人！辛納蒙地卡羅奪冠　重登球王寶座

催淚！野獸引退12秒最後倒數　「球員」林志傑正式揮手告別

催淚！野獸引退12秒最後倒數　「球員」林志傑正式揮手告別

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

江忠城傷退！　陳冠穎「臨危受命拆彈」獲平野大讚

江忠城傷退！　陳冠穎「臨危受命拆彈」獲平野大讚

【演技派狗狗】被媽說吃太多肉肉！汪躲姐懷裡超委屈XD

熱門新聞

野獸引退有遺憾？　林志傑：整個職業未能合作很可惜

大谷翔平對決賽揚強投迪葛隆首球開轟　連續46場上壘緊追隊史第4

野獸引退有懸念？　林志傑談「再戰一年」：再想一下吧

先爆冷後反彈！衛冕軍臺中17比0大勝　宜蘭再見安驚險保生機

完美執行平野必拿先制分指令！　陳俊秀開轟還讚兄弟團隊意識高

快訊／林志傑退役下一步確定　接任富邦勇士副領隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林志傑：整個職業未能合作很可惜

2大谷翔平對決迪葛隆首球開轟

3再戰一年？　林志傑：想一下吧！

4先爆冷後反彈！衛冕軍臺中17比0大勝

5陳俊秀開轟還讚兄弟團隊意識高

最新新聞

1羅伯斯強調佐佐木朗希「正確失投」

2佐佐木朗希控球亂流道奇2比5遭逆轉

3大谷翔平對決迪葛隆首球開轟

4喬科維奇後「3賽封王」第一人！辛納蒙地卡羅奪冠　重登球王寶座

5世界貓王唐嘉鴻今年3站全摘金！　克羅埃西亞體操世界盃單槓奪冠

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【怎麼可以】布萊恩跟朴星垠合比愛心！球迷狂給哀嚎聲抗議

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

【凡事不能只看表面】布萊恩跳三振舞屁股賣力狂扭XD

【富邦新三振舞】李珠珢一跳全場心情都變好了????

【好大的膽子】艾薇見粉絲合照「禮貌蹲」立刻直呼本名教訓XD

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【警察好暖】沒想到會被回應！小迷弟朝警車熱情打招呼 竟獲超溫馨回禮❤

【騎士雨中鑽車縫】擦撞轎車車尾後險遭卡車撞

小賈斯汀在台上用YT 　凱蒂佩芮：還好有買會員
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366