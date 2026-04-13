喬科維奇後「3賽封王」第一人！辛納蒙地卡羅奪冠　重登球王寶座

▲辛納拿下生涯首座紅土大師賽冠軍。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

義大利網球好手辛納（Jannik Sinner）12日在蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）決賽，以7比6（7/5）、6比3擊敗尋求衛冕的西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），勇奪生涯首座紅土大師賽冠軍，並重返世界第一寶座。

喬科維奇後第一人

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路透社報導，這場勝利讓辛納本季的驚人表現再添代表作。他也成為史上繼喬科維奇（Novak Djokovic）之後，第2位能在同一賽季同時完成「陽光雙賽」與蒙地卡羅大師賽封王的球員，喬科維奇曾於2015年締造此一紀錄。

所謂「陽光雙賽」，是指年初於美國舉行的印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）與邁阿密公開賽（Miami Open）兩項賽事，兩站皆由辛納奪冠，展現全面競爭力。

這也是辛納連續第4座大師1000系列賽冠軍，繼巴黎、印地安泉與邁阿密之後再度稱王，生涯大師賽冠軍累計達8座。

辛納賽後表示，「我們來這裡就是希望在接下來的大賽前多累積比賽經驗。今天雙方都有非常高水準的表現…這個結果非常棒，能重回世界第一意義重大。」

他與艾卡拉茲上一次交手是在約5個月前的ATP年終賽（ATP Finals），當時由辛納奪冠。兩人再度交鋒，也讓外界期待「辛卡拉茲」對決的下一篇章。