先爆冷後反彈！衛冕軍臺中17比0大勝　宜蘭再見安驚險保生機

▲臺中市隊長洪宇飛單場雙安。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽第2天賽事，A組敗部的衛冕軍臺中市強勢反彈，以17比0提前在第4局「扣倒」苗栗縣，且由兩名投手聯手完成無安打比賽，重新整裝朝衛冕之路邁進。

臺中市中山國中首戰意外以3比6不敵新竹縣關西國中，提前落入敗部，此役面對苗栗縣頭屋國中迅速回穩，前3局皆有分數進帳，3局下更猛攻15人次，在林以璿敲出3分打點場內全壘打帶動下，一舉灌進9分奠定勝基，最終提前結束比賽。

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投手方面，先發陳柏安主投3.1局，用39球未被敲安，僅因四壞球讓對手上壘，送出3次三振；後續由楊柏勛接手0.2局，雖投出2次保送，但仍守住無安打紀錄。總教練藍文權表示，球隊投、打、守逐漸進入狀況，「昨天首戰因適應不佳，控球、守備與得點圈打擊都有問題，但只要還沒被淘汰，就有機會慢慢調整回來。」

隊長洪宇飛此役繳出全隊唯一雙安表現，身為開路先鋒的他表示，喜歡第一棒帶動攻勢的角色，「能幫助球隊串聯攻勢。」他也透露，從小受父親影響接觸棒球，偶像是大聯盟皇家隊游擊手小威特（Bobby Witt Jr.），希望有朝一日能追隨學長腳步奪冠。

另一場B組敗部賽事同樣驚險，宜蘭縣歷經領先、遭逆轉再追平的拉鋸戰，最終在延長賽以3比2再見安打擊敗新竹市，驚險保住生機。

宜蘭縣內城國中小首戰落敗後落入敗部，此役先發投手莊海祥在4局上失掉2分，一度讓球隊陷入落後。不過5局下靠後段棒次串聯攻勢，並由彭硯敲出追平安打，將比賽帶回原點。

雙方鏖戰至正規7局仍未分勝負，進入突破僵局制後，新竹市未能得分，8局下宜蘭縣把握機會，由第11棒趙品丞擊出中外野方向再見安打，完成戲劇性勝利。

趙品丞全場2安打，他表示，前一戰因想太多影響表現，此役改以簡單想法應對，「上場就是保持平常心，剛好掌握到對方失投球。」這也是他生涯首支再見安打。

身為少數參賽的國三生，趙品丞坦言去年未能參賽相當可惜，今年能夠補上這段經歷別具意義，也肩負帶領學弟的責任。

宜蘭縣總教練李寧則指出，球隊目前仍在調整中，「主戰捕手受傷無法守備影響調度，加上投手與野手穩定度不如去年，整體還需要時間磨合。」不過他也肯定球員在關鍵時刻頂住壓力，成功守住勝利。

趙品丞從國小四年級開始加入棒球隊，他受到父親影響，平時會一起看中華職棒並支持中信兄弟，「最喜歡的選手是王威晨，因為他打擊技巧很好，守備也很好。」

▲宜蘭縣國三學長趙品丞延長賽敲出再見安打。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）