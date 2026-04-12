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北市大學內戰！馮翊新扳倒林彥均、締造全大運男單二連霸

▲北市大學馮翊新。（圖／全大運辦公室提供）

▲北市大學馮翊新。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

115年全國大專校院運動會桌球公開男生組單打今日迎來獎牌戰，公開男生組單打冠軍戰中，上演了北市大學內戰。北市大學好手馮翊新，決賽面對前男單二連霸（112、113年全大運）的隊友林彥均，最終馮翊新11比2、14比12、8比11、11比8頂住壓力勝出，成功衛冕男單金牌。

馮翊新在本屆全大運展現了絕對的宰制力。在日前落幕的公開男生組團體賽中，他展現「一哥」風範，在關鍵時刻一人獨扛兩點勝利，帶領北市大學強勢封王。挾帶著團體奪冠的氣勢，以及創下生涯新高、世界排名第46名的自信，馮翊新在單打賽場上依然勢如破竹。

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回顧馮翊新本屆的晉級之路，他在8強賽碰上臺灣師大張睿宸，以11比4、5比11、11比6、11比5穩紮穩打搶下四強門票。進入4強賽後，面對國立體大陳俊佑的強力挑戰，馮翊新雖然在首局以5比11意外讓出，但他迅速穩住陣腳、調整戰術，隨後以三個11比7連下三城，總局數3比1逆轉戰局，挺進最終決賽。

冠軍戰的對手林彥均，實力同樣極為強悍，他曾在113年全大運寫下公開男單二連霸的輝煌紀錄。這面金牌不僅是馮翊新繼114年全大運後，連續第二年稱霸公開男生組單打賽場，也讓他在此次115年全大運包辦了男團、男單雙料冠軍。

▲北市大學（左起）林彥鈞、馮翊新、揚致興榮獲本屆男子單打前三名。（圖／全大運辦公室提供）

▲北市大學（左起）林彥鈞、馮翊新、揚致興榮獲本屆男子單打前三名。（圖／全大運辦公室提供） 

關鍵字： 全大運桌球男單北市大學馮翊新

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